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      Германия выдает визы жителям оккупированного Донбасса с российскими паспортами, – СМИ

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      Германия ставит визовые штампы в российские паспорта, выданные жителям оккупированного Донбасса
      Германия ставит визовые штампы в российские паспорта, выданные жителям оккупированного Донбасса / Фото из открытых источников

      Правительство Германии не видит разницы между обычными российскими паспортами и теми, что российская власть раздает начиная с апреля в ОРДЛО.

      Информацию обнародовала немецкая газета Bild со ссылкой на ответ правительства на запрос депутата Ренаты Альт. Она является докладчиком парламентской группы по Украине и России.

      Важно! Сколько украинцев из Донбасса получили паспорт России

      С апреля Германия выдала почти 100 тысяч виз владельцам российских паспортов. Сколько из этого числа приходится на жителей ОРДЛО, пока неизвестно.

      Можно легко ставить визы в российские паспорта, которые Путин раздает на востоке Украины! Федеральное правительство подрывает все усилия по деэскалации и установлению мира в Украине,
      – возмутилась Рената Альт.

      Актуально! Какой ответ уже готовят в ЕС на российские паспорта для жителей Донбасса

      Что известно о выдаче паспортов РФ для украинцев?

      24 апреля президент РФ Владимир Путин принял указ об упрощении выдачи российских паспортов жителям оккупированного Донбасса. А впоследствии заявил, что готов давать гражданство России всем украинцам. Однако Путин на этом не остановился и 1 мая подписал указ об упрощенном порядке получения российского паспорта для украинцев из оккупированного Крыма.

      7 мая в Кремле придумали еще один способ, как заманить к себе украинцев. Хозяин Кремля издал указ, которым российское гражданство могут получить жители всего Донбасса. А российские СМИ убеждают, что теперь жители Донбасса могут получить еще и российские загранпаспорта.

      Украина и страны цивилизованного мира не признают такие российские паспорта, а в СНБО планируют ввести санкции против России за такие действия.

      В России убеждают, что по состоянию на август их гражданство получили уже 25 тысяч украинцев, проживающих на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей.

      Как российские паспорта на Донбассе повлияли на цены на квартиры в оккупированном Луганске

      blog_ava
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      Теги: Новости Украины Новости политики Российские паспорта на Донбассе Евросоюз
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