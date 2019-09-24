Германия выдает визы жителям оккупированного Донбасса с российскими паспортами, – СМИ

Правительство Германии не видит разницы между обычными российскими паспортами и теми, что российская власть раздает начиная с апреля в ОРДЛО.

Информацию обнародовала немецкая газета Bild со ссылкой на ответ правительства на запрос депутата Ренаты Альт. Она является докладчиком парламентской группы по Украине и России.

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С апреля Германия выдала почти 100 тысяч виз владельцам российских паспортов. Сколько из этого числа приходится на жителей ОРДЛО, пока неизвестно.

Можно легко ставить визы в российские паспорта, которые Путин раздает на востоке Украины! Федеральное правительство подрывает все усилия по деэскалации и установлению мира в Украине,

– возмутилась Рената Альт.

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Что известно о выдаче паспортов РФ для украинцев?

24 апреля президент РФ Владимир Путин принял указ об упрощении выдачи российских паспортов жителям оккупированного Донбасса. А впоследствии заявил, что готов давать гражданство России всем украинцам. Однако Путин на этом не остановился и 1 мая подписал указ об упрощенном порядке получения российского паспорта для украинцев из оккупированного Крыма.

7 мая в Кремле придумали еще один способ, как заманить к себе украинцев. Хозяин Кремля издал указ, которым российское гражданство могут получить жители всего Донбасса. А российские СМИ убеждают, что теперь жители Донбасса могут получить еще и российские загранпаспорта.

Украина и страны цивилизованного мира не признают такие российские паспорта, а в СНБО планируют ввести санкции против России за такие действия.

В России убеждают, что по состоянию на август их гражданство получили уже 25 тысяч украинцев, проживающих на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей.

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