ГПУ расследует огласку Сытником секретной информации – Холодницкий

Руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий заявил, что Генеральная прокуратура расследует уголовное производство по факту огласки директором НАБУ Артемом Сытником секретной информации журналистам во время встречи off-records.

Об этом сказал глава САП 4 апреля во время отчета в сессионном зале Верховной Рады.

"Генеральная прокуратура расследует уголовное производство по данному факту (общение Сытника off-records с журналистами.) Я об этом off-records, во время которого было "слито" много важной информации САП, знаю, и все моменты, которые там были озвучены, меня смущают. Но это производство в ГПУ и я не могу сказать, на какой стадии рассмотрения они находятся ", - рассказал Холодницкий.

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Он также заявил, что не раз обращался к директору НАБУ о том, что кто-то "сливает" информацию САП журналистам, об утечке информации о следственных действиях.

Я неоднократно обращался, что есть странные совпадения при расследовании уголовных дел, когда странным образом журналисты появляются в "Феофании", приезжают на следственные действия другие люди. И делают стримы, которые не должны быть. Меня эти вопросы смущали и смущают до сих пор,

– отметил Холодницкий.