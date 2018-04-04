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ГПУ расследует огласку Сытником секретной информации – Холодницкий

48 Читати новину українською
ГПУ расследует огласку Сытником секретной информации журналистам, заявил Холодницкий
ГПУ расследует огласку Сытником секретной информации журналистам, заявил Холодницкий / Фото из открытых источников

Руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий заявил, что Генеральная прокуратура расследует уголовное производство по факту огласки директором НАБУ Артемом Сытником секретной информации журналистам во время встречи off-records.

Об этом сказал глава САП 4 апреля во время отчета в сессионном зале Верховной Рады.

"Генеральная прокуратура расследует уголовное производство по данному факту (общение Сытника off-records с журналистами.) Я об этом off-records, во время которого было "слито" много важной информации САП, знаю, и все моменты, которые там были озвучены, меня смущают. Но это производство в ГПУ и я не могу сказать, на какой стадии рассмотрения они находятся ", - рассказал Холодницкий.

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Он также заявил, что не раз обращался к директору НАБУ о том, что кто-то "сливает" информацию САП журналистам, об утечке информации о следственных действиях.

Я неоднократно обращался, что есть странные совпадения при расследовании уголовных дел, когда странным образом журналисты появляются в "Феофании", приезжают на следственные действия другие люди. И делают стримы, которые не должны быть. Меня эти вопросы смущали и смущают до сих пор,
– отметил Холодницкий.

Теги: Новости Украины Новости политики Назар Холодницкий НАБУ САП Артем Сытник ГПУ Расследования журналисты
Источник: 24 Канал
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