ГПУ розслідує розголос Ситником таємної інформації журналістам, – Холодницький

Керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назар Холодницький заявив, що Генеральна прокуратура розслідує кримінальне провадження за фактом розголосу директором НАБУ Артемом Ситником таємної інформації журналістам під час зустрічі off-records.

Про це сказав глава САП сказав 4 квітня під час звіту в сесійній залі Верховної Ради.

"Генеральна прокуратура розслідує кримінальне провадження за цим фактом (спілкування Ситника off-records з журналістами). Я про цей off-records, під час якого було "злито" багато важливої інформації САП, знаю, і всі моменти, які там були озвучені, мене бентежать. Але це провадження в ГПУ і я не можу сказати, на якій стадії розгляду вони перебуває", – розповів Холодницький.

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Він також заявив, що не раз звертався до директора НАБУ щодо того, що хтось "зливає" інформацію САП журналістам, про витік інформації щодо слідчих дій.

Я неодноразово звертався, що є дивні збіги при розслідуванні кримінальних справ, коли дивним чином журналісти з'являються в "Феофанії", приїжджають на слідчі дії інші люди. І роблять стріми, які не повинні бути. Мене ці питання бентежили і бентежать досі,

– наголосив Холодницький.