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      Алексей Чибисов

      Гра у "вибори": навіщо у "республіках" обирають "молодіжні парламенти"

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      На Донбасі зомбують молодь
      На Донбасі зомбують молодь / Фото з відкритих джерел

      Вже три дні у так званих "ДНР" та "ЛНР" проводять "вибори" у чергову вигадану керівництвом окупованих територій структуру.

      Про саме голосування мешканці "дири" майже нічого не знають та геть не розуміють, навіщо їм ці "молодіжні парламенти". А схема достатньо проста.

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      По-перше, з початку окупації на Донбасі майже не залишилося більш-менш толкових "чиновників". "Посади" в ОРДЛО позаймали або некомпетентні сєпари, або чинуші часів СРСР та Яника, які не можуть взагалі нічого, окрім як пилити бюджети. Але для цього спеціалістів що у "ДНР", що у "ЛНР" і без них вистачає. А от "крепких хозяйственников" немає.

      Крім цього, молодь, яка бачить, що ніяких шансів на нормальне існування у квазіреспубліках бути не може, тікає до Росії чи України, аби тільки мати змогу працевлаштуватися не на мізерні оклади. Посади ж у "молодіжних парламентах" передбачають певний соціальний ліфт для студентів та громадських діячів "ДНР" та "ЛНР", заради чого юні сєпари й борються між собою на "виборах".

      Відбирають майбутніх "посадовців" майже тиждень у приміщеннях захоплених вищів та ПТУ – інакше забезпечити явку громадян терористи просто б не змогли.

      Є у цих голосуваннях й інша мета – заплямувати якомога більше молоді у співробітництві з окупантами, щоб підлітки боялися виїжджати на вільну від ЗС РФ територію.

      То ж, окрім більш-менш здібних кадрів "влада" обох недореспублік отримає ще й чималу кількість студентів, яким нема чого втрачати. Вони гризтимуться між собою заради керівних "посад" та активно служитимуть росіянам – зливатимуть "зрадників", шпигуватимуть за своїми викладачами та однолітками. І це ще одне надбання для путінських бойовиків.

      Не менш цікавим є й те, що у гонитві за соціальним ліфтом чимала кількість молоді буде згодна працювати на "республіки" за зовсім малі гроші та взагалі без зарплат, що розвантажить "бюджети".

      Більше того, це підростаюче покоління можуть використати задля домовленостей із офіційним Києвом, мовляв, війна закінчилася, а у нас на посади прийшла молодь, яка не вчинила серйозних злочинів та може співпрацювати з владою України. Тільки ця молодь буде підконтрольна Путіну та російським кураторам квазіутворень трошки більше, аніж повністю.

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      Автор: Алексей Чибисов
      Теги: Новости политики Публикации Новости Донецка Студенты Новости Луганска
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