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      Бойовики "ДНР" зривають посівну і змушують фермерів платити побори

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      Загроза зриву аграрних робіт в "ДНР"
      Загроза зриву аграрних робіт в "ДНР" / Агроінсайдер

      Мабуть, єдиними людьми, хто може собі дозволити більш-менш нормально виживати у "дирі" є фермери. Їх годують поля, то ж попри всілякі податки та "продрозверстки" мешканці сіл, в яких є власна земля, не так переймаються проблемами можливого голоду.

      Але "республіканські" володарі постійно роблять так, щоб заможним по міркам "ДНР" людям жилося все гірше. Якщо раніше терористи просто встановлювали обов'язкові ліміти та зобов'язували фермерів віддавати більшу частину врожаю "на потреби "республіки", то зараз під серйозною загрозою опинилися взагалі можливості цей врожай отримати.

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      Навесні, на початку посівного сезону, особовому складу збройних сил РФ та найманцям приватних військових кампаній різко "знадобилося" облаштувати вогневі позиції на тих полях, де мали б відбуватися роботи. То ж попри щільну замінованість територій, де працюють селяни, з'явилася ще одна загроза зриву аграрних робіт. Це стосується принаймні населених пунктів біля Волновахи – Набережного, Тавричеського, Приморського, Капланів, Луково, Миколаївки, Шевченко, Григорівки, Нової Мар'ївка та інших. Там діють 1-й та 2-й мотострілецькі батальйони так званої 1-ї ОМСБ.

      Терористи не просто так почали копати окопи, влаштовувати бліндажі на ділянках, які належать мешканцям цих сіл, та ганяти по них важку техніку. Керівництво цих підрозділів цілком усвідомлює, що робить, то ж командирам на місцях сказали робити передислокацію у тому разі, якщо фермери заплатять за це. Надати змогу працювати бойовики обіцяють за три-п'ять тисяч доларів за поле у гектар. Мовляв, куркулі мають бути щедрими. Але ж такі гроші віддати може зовсім не кожен, і це вже нікого не хвилює. У разі відмови бойовики обіцяють або залишатись на захоплених позиціях безліч часу, або обстрілювати поле під час сільгосподарських робіт.

      Якщо ж виявляється, що власники ділянки вже засадили її, за гроші бойовики згодні не пускати полем важку техніку. Інакше – вичавлюють все, чим унеможливлюють проростання культур.

      Казати, що люди намагалися хоч якось відстояти своє, не потрібно. Мешканці окупованих територій зверталися до голів сільрад, керівників Новоазовського і Тельманівського районів Олега Моргуна та Олександра Спінула, але "чиновники" ніяк не реагували на скарги та казали, що вирішувати треба із комбатом. А от кадровий російський військовий Денис Хропко із позивним "Полюс", який очолює 1-ї ОМСБр, навіть чути про інший спосіб вирішення питання, окрім сплати йому данини, не чує.

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      Автор: Олексій Чибісов
      Теги: Новини політики Публікації Новини Донецька
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