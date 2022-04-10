Так что после себя оккупанты оставили разграбленные дома. Конечно, это ничто в сравнении со зверствами, которые они совершили против людей.
Внимание На случай нового наступления оборонительные рубежи максимально отодвинули от Киева
На видео видно, как оккупанты взламывают квартиры и хотят угнать велосипеды.
К слову, власти Киевской области дадут жителям рекомендации по возвращению в область примерно в конце апреля, тогда закончится первая волна разминирования территории. Пока же возвращаться на Киевщину опасно.
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