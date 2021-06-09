Говорится, что кое-где ветер достигнет 15 – 20 метров в секунду. Предупреждают о первом желтом уровне опасности.

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Синоптики объявили штормовое предупреждение

На всей территории Украины 9 июня в прогнозируют сильные дожди, град и сильный ветер. Правда град не прогнозируют в:

  • Львовской,
  • Закарпатской,
  • Ивано-Франковской,
  • Черновицкой,
  • Волынской,
  • Хмельницкой,
  • Винницкой,
  • Киевской,
  • Донецкой областях.

Негода в Україні 9 травня
В Украине 9 мая синоптики прогнозируют штормовое предупреждение / Фото Укргидрометцентра

В ГСЧС также предупреждают, что 9 июня в большинстве областей будут грозы. Также в Киеве и Киевской области 9 июня будет дождь.