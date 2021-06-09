Говорится, что кое-где ветер достигнет 15 – 20 метров в секунду. Предупреждают о первом желтом уровне опасности.

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Синоптики объявили штормовое предупреждение

На всей территории Украины 9 июня в прогнозируют сильные дожди, град и сильный ветер. Правда град не прогнозируют в:

Львовской,

Закарпатской,

Ивано-Франковской,

Черновицкой,

Волынской,

Хмельницкой,

Винницкой,

Киевской,

Донецкой областях.



В Украине 9 мая синоптики прогнозируют штормовое предупреждение / Фото Укргидрометцентра

Обратите внимание! В Укргидрометцентре говорят, что при 1 уровне опасности, погодные условия потенциально опасные для населения, инфраструктуры и окружающей среды. Поэтому рекомендуют быть осторожными, следить за сообщениями о возможном осложнении погоды.

В ГСЧС также предупреждают, что 9 июня в большинстве областей будут грозы. Также в Киеве и Киевской области 9 июня будет дождь.

Важно! Из-за холода в Украине выросли цены на овощи. На самом деле неурожай здесь ни к чему. Юг, откуда овощи везут в разные регионы, страдает от затяжных дождей.