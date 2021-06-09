Говорится, что кое-где ветер достигнет 15 – 20 метров в секунду. Предупреждают о первом желтом уровне опасности.
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Синоптики объявили штормовое предупреждение
На всей территории Украины 9 июня в прогнозируют сильные дожди, град и сильный ветер. Правда град не прогнозируют в:
- Львовской,
- Закарпатской,
- Ивано-Франковской,
- Черновицкой,
- Волынской,
- Хмельницкой,
- Винницкой,
- Киевской,
- Донецкой областях.
В Украине 9 мая синоптики прогнозируют штормовое предупреждение / Фото Укргидрометцентра
В ГСЧС также предупреждают, что 9 июня в большинстве областей будут грозы. Также в Киеве и Киевской области 9 июня будет дождь.