Мовиться, що подекуди вітер сягатиме 15 – 20 метрів за секунду. Попереджають про перший жовтий рівень небезпеки. 

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Синоптики оголосили штормове попередження

На всій території України 9 червня прогнозують сильні дощі, гради та сильний вітер. Щоправда граду не прогнозують у:

  • Львівській,
  • Закарпатській,
  • Івано-Франківській,
  • Чернівецькій,
  • Волинській,
  • Хмельницькій,
  • Вінницькій,
  • Київській, 
  • Донецькій областях. 

Негода в Україні 9 травня
В Україні 9 травня синоптики прогнозують штормове попередження / Фото Укргідрометцентру

У ДСНС також попереджають, що 9 червня у більшості областей будуть грози. Також в Києві та Київській області 9 червня буде гроза.