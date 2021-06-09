Мовиться, що подекуди вітер сягатиме 15 – 20 метрів за секунду. Попереджають про перший жовтий рівень небезпеки.
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Синоптики оголосили штормове попередження
На всій території України 9 червня прогнозують сильні дощі, гради та сильний вітер. Щоправда граду не прогнозують у:
- Львівській,
- Закарпатській,
- Івано-Франківській,
- Чернівецькій,
- Волинській,
- Хмельницькій,
- Вінницькій,
- Київській,
- Донецькій областях.
В Україні 9 травня синоптики прогнозують штормове попередження / Фото Укргідрометцентру
У ДСНС також попереджають, що 9 червня у більшості областей будуть грози. Також в Києві та Київській області 9 червня буде гроза.