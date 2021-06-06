Південь, звідки городину везуть до різних регіонів, потерпає від затяжних дощів. Вже понад тиждень немала ціна на овочі тримається в Херсоні.

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На херсонському ринку вполовину здорожчали помідори, огірки, кабачки, капуста. Городини на ринку менше, ніж зазвичай. За прогнозами продавців, якщо погода не зміниться – ціна на овочі знову зросте.

Вирощення городини в парниках

Село Великі Копані, яке розташоване за 30 кілометрів від Херсона, спеціалізується на вирощуванні городини в парниках. Там щотижня збирають до тонни огірків. Аби отримати такий результат, селяни тяжко працювали вже з лютого.

Прогнози експертів щодо ціни на овочі: дивіться відео

Вони констатували, що в дощову погоду, без сонця, овочі погано достигають і гниють. Через це їх збирають менше. Високі ціни власники теплиць також пояснюють необ'єктивними накрутками перекупників.

Виправдана ціна на полуницю

Виправданою селяни називають ціну на полуницю – 60 гривень і вище. В регіоні популярна ягода поступово відходить: у херсонських теплицях її немає, на полях збирають залишки.

Прогнози на сезон

За прогнозами експертів, городина буде дешева навіть за умов посушливого літа. Бо на Півдні вирощують витривалі сорти овочів.

Висока температура настане майже через місяць. Це вплине на врожайність. Але позитивний факт в тому, що селекція витримує таку температуру,

– наголосив агроексперт Василь Марчук.

Цей сезон, як вважають селяни, розпочався вдаліше, ніж у 2020 році. Тоді через карантинні обмеження і закриття ринків овочі їм доводилося викидати тоннами.