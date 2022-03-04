ВСУ удалось ликвидировать реактивную систему залпового огня, которая базировалась в селе Русские Тишки за Циркунами и осуществляла вражеские обстрелы крупнейшего жилого массива города Харькова.

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Сообщается, что они были уничтожены контрбатарейной работой. Напоминаем, что за все время войны в Харькове удалось ликвидировать более 500 единиц вражеской техники, которой оккупанты наносили самые коварные удары, от которых погибло больше всего наших гражданских.

Последствия обстрелов из "градов" в Северной Салтовке: