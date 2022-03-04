ЗСУ вдалося ліквідувати реактивну систему залпового вогню, яка базувалася в селі Руські Тишки за Циркунами та здійснювала ворожі обстріли найбільшого житлового масиву міста Харкова.

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Повідомляється, що їх було знищено контрбатарейною роботою. Нагадуємо, що за весь час війни у Харкові вдалося ліквідувати понад 500 одиниць ворожої техніки, якою окупанти завдавали найпідступніші удари, від яких загинуло найбільше наших цивільних громадян.

Наслідки обстрілів з "градів" у Північній Салтівці:

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