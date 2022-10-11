В "Укрэнерго" отмечают, что отключение нужно, чтобы уменьшить нагрузку на сети и дать энергетикам возможность восстановить его. Они полностью контролируются и продлятся по несколько часов, передает 24 канал.

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Отключение в Киеве

Поскольку в столице увеличились объемы электропотребления, ДТЭК Киевские электросети вынуждены применить график ограничения электроснабжения.

Адреса потребителей поделены на три очереди. Сейчас ограничили электроснабжение в части 3-й очереди (16:00 – 20:00). Правда, при необходимости могут отключить и следующую очередь. Однако не более чем на 4 часа.

1 очередь – с 8:00 до 12:00 и с 20:00 до 24:00

2 очередь – с 12:00 до 16:00

3 очередь – с 16:00 до 20:00

График отключения электричества в Киеве / Фото ДТЭК Киевские электросети:

Черкасская область

В Черкасской области с 16.10 также аварийное отключение света, сообщает ПАО "Черкассыоблэнерго". О времени окончания известят дополнительно.

Однако социально значимые объекты области отключать от электропитания не будут. Город Черкассы и районные центры области тоже будут оставаться со светом.

Дополнительную информацию о графиках аварийных отключений сообщают по номерам колл-центра 24/7:

(0472) 33-87-87,

(093) 170-40-57,

050) 434-87-87,

(067) 690-48-48,

0800-501-328.

Сумщина

В Сумской области также планируют веерные отключения электроэнергии, необходимые для стабилизации системы. Глава ОВА Дмитрий Живицкий обещает, что график отключений будет обнародован 12 октября. Кстати, он отмечает, что уличное освещение пока не выключается.

Обратите внимание! Полную информацию об отключениях и их графиках можно найти на сайтах местных операторов сетей (облэнерго). Весь список ссылок обнародовал Минэнергетики.

Тернопольщина

Почасовое выключение электроснабжения было введено в населенных пунктах Тернопольской области. Это связано с выходом из строя основной подстанции "Тернопольская", пишет "Общественное" . Заместитель главного инженера высоковольтных сетей "Тернопольоблэнерго" Андрей Лещук рассказал, что сейчас используют резервные источники энергии.

"Тернопольоблэнерго" приняло меры по "перезаживлению" потребителей, получавших электроэнергию этой подстанции. Им подключили поставки электричества из других резервных источников. Пока нет основного питания с подстанции, в области будут почасово выключать электроэнергию по согласованным графикам.

Винницкая область

В Винницкой области тоже есть проблемы с электроснабжением – 242 населенных пункта остались без света, сообщает АО "Винницаоблэнерго" . Поэтому власти призывают быть максимально бережливыми в потреблении электроэнергии. Это поможет не допустить аварийных отключений. Пока их не планируют.

Как действовать, когда нет электричества

В Минреинтеграции обнародовали ряд советов, как поступить при отключениях электроэнергии.

В первую очередь следует отключить электробытовые приборы;

Нужно соблюдать осторожность при использовании свечей и сухого спирта;

Если вы находитесь на улице, не стоит не приближаться ближе 5 – 8 метров к оборванным или провисшим проводам.

Кроме того, украинцев просят уменьшить потребление электроэнергии во время вечернего пика – 17 до 23 часов. Следует ограничить использование мощных электроприборов: стиральных машин, бойлеров, утюгов, электроплит, обогревателей и т.д. Также не следует включать одновременно несколько мощных электроприборов.



Как действовать при отключениях света / Инфографика Минреинтеграции

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