Актуальную информацию об отключении света в разных регионах Украины – читайте в материале 24 Канала.

Важно Видим способность энергосистемы покрыть потребление, – в Укрэнерго поделились хорошими новостями

В Киевской области будут проводить замеры света

21 февраля в Киевской области будут проводить замеры потребления электроэнергии. В связи с этим в регионе не будут применяться графики отключений.

Так, замеры потребления помогут определить актуальные показатели потребления для более точного формирования лимитов.

Обратите внимание! Из-за повреждений сетей Укрэнерго в части Бучанского, Фастовского и Обуховского районов могут происходить отключения по графику.

Свет на Хмельнитчине

Сегодня, 21 февраля, свет в Хмельницкой области не будут выключать, сообщили в облэнерго.

Будет ли свет на Прикарпатье

21 февраля в Ивано-Франковской области будет проведен замер мощности потребления электроэнергии. Поэтому свет будет весь день.

Отметим, что ситуация может измениться в случае внезапного дефицита мощности генерации или ракетных обстрелов энергетической инфраструктуры.

В Сумской области не будут выключать электроэнергию

21 февраля отключение электроэнергии по графику по городу Сумы и области не планируется, сообщили в "Сумыоблэнерго".

Какая ситуация со светом в Киеве, Днепре и Одессе

Сегодня Укрэнерго не предоставляло ограничения потребления электроэнергии. Это позволяет не отключать свет в Киеве, Одесской и Днепропетровской областях.

Важно! Однако из-за сетевых ограничений в Одессе и Одесском районе возможны отключения по графику.

Жители Запорожья будут со светом

В Запорожье и области не запланированы почасовые отключения электроэнергии.

Электроэнергия в Кировоградской области

В Кировоградской области графики почасовых отключений не будут применять, сообщила представитель предприятия "Кировоградоблэнерго" Елена Данильченко.

Выключение света на Волыни

21 февраля без ограничений – Укрэнерго не установило лимит потребления электроэнергии на Волыни.

Полтавщина будет со светом

В Полтавской области не планируют отключать электроснабжение. Укрэнерго не предоставило лимиты по мощности в области.