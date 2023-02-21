Актуальную информацию об отключении света в разных регионах Украины – читайте в материале 24 Канала.
Важно Видим способность энергосистемы покрыть потребление, – в Укрэнерго поделились хорошими новостями
В Киевской области будут проводить замеры света
21 февраля в Киевской области будут проводить замеры потребления электроэнергии. В связи с этим в регионе не будут применяться графики отключений.
Так, замеры потребления помогут определить актуальные показатели потребления для более точного формирования лимитов.
Свет на Хмельнитчине
Сегодня, 21 февраля, свет в Хмельницкой области не будут выключать, сообщили в облэнерго.
Будет ли свет на Прикарпатье
21 февраля в Ивано-Франковской области будет проведен замер мощности потребления электроэнергии. Поэтому свет будет весь день.
Отметим, что ситуация может измениться в случае внезапного дефицита мощности генерации или ракетных обстрелов энергетической инфраструктуры.
В Сумской области не будут выключать электроэнергию
21 февраля отключение электроэнергии по графику по городу Сумы и области не планируется, сообщили в "Сумыоблэнерго".
Какая ситуация со светом в Киеве, Днепре и Одессе
Сегодня Укрэнерго не предоставляло ограничения потребления электроэнергии. Это позволяет не отключать свет в Киеве, Одесской и Днепропетровской областях.
Жители Запорожья будут со светом
В Запорожье и области не запланированы почасовые отключения электроэнергии.
Электроэнергия в Кировоградской области
В Кировоградской области графики почасовых отключений не будут применять, сообщила представитель предприятия "Кировоградоблэнерго" Елена Данильченко.
Выключение света на Волыни
21 февраля без ограничений – Укрэнерго не установило лимит потребления электроэнергии на Волыни.
Полтавщина будет со светом
В Полтавской области не планируют отключать электроснабжение. Укрэнерго не предоставило лимиты по мощности в области.