Актуальну інформацію про відключення світла у різних регіонах України – читайте у матеріалі 24 Каналу.

Важливо Бачимо спроможність енергосистеми покрити споживання, – в Укренерго поділилися гарними новинами

21 лютого у Київській області проводитимуть заміри споживання електроенергії. У зв'язку з цим у регіоні не будуть застосовуватись графіки відключень.

Так, заміри споживання допоможуть визначити актуальні показники споживання для більш точного формування лімітів.

Сьогодні, 21 лютого, світло на Хмельниччині не вимикатимуть, повідомили в обленерго.

21 лютого в Івано-Франківській області проведуть замір потужності споживання електроенергії. Тому світло буде увесь день.

Зауважимо, що ситуація може змінитись у випадку раптового дефіциту потужності генерації або у випадку ракетних обстрілів енергетичної інфраструктури.

21 лютого відключення електроенергії за графіками по місту Суми та області не планується, повідомили в "Сумиобленерго".

Сьогодні Укренерго не надавало обмежень споживання електроенергії. Це дозволяє не відключати світло у Києві, Одеській та Дніпропетровській областях

У Запоріжжі та області не заплановано погодинних відключень електроенергії.

На Кіровоградщині графіки погодинних відключень не застосовуватимуть, повідомила речниця підприємства "Кіровоградобленерго" Олена Данильченко.

21 лютого без обмежень – Укренерго не встановило ліміт споживання електроенергії на Волині.

На Полтавщині не планують відключати електропостачання. Укренерго не надало лімітів по потужності в області.