Актуальну інформацію про відключення світла у різних регіонах України – читайте у матеріалі 24 Каналу.

Важливо Бачимо спроможність енергосистеми покрити споживання, – в Укренерго поділилися гарними новинами

На Київщині проводитимуть заміри світла

21 лютого у Київській області проводитимуть заміри споживання електроенергії. У зв'язку з цим у регіоні не будуть застосовуватись графіки відключень.

Так, заміри споживання допоможуть визначити актуальні показники споживання для більш точного формування лімітів.

Зверніть увагу! Через пошкодження мереж Укренерго в частині Бучанського, Фастівського та Обухівського районів можуть відбуватись відключення за графіком.

Світло на Хмельниччині

Сьогодні, 21 лютого, світло на Хмельниччині не вимикатимуть, повідомили в обленерго.

Чи буде світло на Прикарпатті

21 лютого в Івано-Франківській області проведуть замір потужності споживання електроенергії. Тому світло буде увесь день.

Зауважимо, що ситуація може змінитись у випадку раптового дефіциту потужності генерації або у випадку ракетних обстрілів енергетичної інфраструктури.

На Сумщині не вимикатимуть електроенергію

21 лютого відключення електроенергії за графіками по місту Суми та області не планується, повідомили в "Сумиобленерго".

Яка ситуація зі світлом у Києві, Дніпрі та Одесі

Сьогодні Укренерго не надавало обмежень споживання електроенергії. Це дозволяє не відключати світло у Києві, Одеській та Дніпропетровській областях

Важливо! Однак через мережеві обмеження в Одесі та Одеському районі можливі відключення за графіком.

Мешканці Запоріжжя будуть зі світлом

У Запоріжжі та області не заплановано погодинних відключень електроенергії.

Електроенергія на Кіровоградщині

На Кіровоградщині графіки погодинних відключень не застосовуватимуть, повідомила речниця підприємства "Кіровоградобленерго" Олена Данильченко.

Вимкнення світла на Волині

21 лютого без обмежень – Укренерго не встановило ліміт споживання електроенергії на Волині.

Полтавщина буде зі світлом

На Полтавщині не планують відключати електропостачання. Укренерго не надало лімітів по потужності в області.