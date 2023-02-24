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К теме Изменения в энергетике: что поможет украинцам избежать отключения света

Энергетики сообщают, что 24 февраля графики почасовых отключений применяться не будут.

Однако графики почасового отключения электроэнергии могут быть применены только при угрозе массированных обстрелов или резком росте дефицита мощности в энергосистеме.

24 февраля свет в Хмельницкой области не будут выключать.

24 февраля Укрэнерго не установил предел потребления электроэнергии на Волыни.

Графики почасового отключения электроэнергии могут быть применены только при изменении лимитов мощности на Волынь в определенные часы в течение дня с целью сбалансирования объединенной энергосистемы Украины, чтобы не допустить аварий на оборудовании.

Сегодня Укрэнерго не предоставляло ограничения потребления электроэнергии. Это позволяет не выключать свет в Киеве, Киевской, Одесской и Днепропетровской областях.

Однако в результате повреждения сетей Укрэнерго в некоторых энергоузлах возможны отключения по графику.

Из-за сетевых ограничений в Одессе и Одесском районе будут действовать графики стабилизационных отключений.

24 февраля отключение электроэнергии по графику по городу Сумы и области не планируется.

Укрэнерго не довело лимиты энергопотребления для Запорожской области на 24 февраля, поэтому почасовые стабилизаторские отключения не запланированы.

24 февраля в Полтавской области не планируют отключать электроснабжение. Укрэнерго не предоставило лимиты по мощности в области.