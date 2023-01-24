В каких областях будут отключать электроэнергию по графику, а где возможны аварийные и экстренные отключения, рассказывает 24 Канал.

Важно Во Львовской области ввели специальный график аварийных отключений

Свет в Ровенской области

Графики отключений электроэнергии 24 января:

Город Ровно – по ссылке

Ровенская область – по ссылке

График отключений на Запорожье



Отключение света на Запорожье / "Запорожьеоблэнерго"

Лимиты, доведенные Укрэнерго для Запорожской области на 24 января, на 6% ниже 23 января. В то же время из-за постепенного снижения температуры воздуха ожидается рост уровня энергопотребления.

На Прикарпатье будут почасовые отключения

По указанию Укрэнерго, из-за дефицита мощности в энергосистеме осуществить режимный замер, которое было запланировано на 24 января, на территории Прикарпатья не удастся. Режимный день без выключений – перенесен. О дате сообщат дополнительно.

24 января будут установлены лимиты и график почасовых отключений. Пока лимиты для области еще не доведены.

В Черкасской области не будут выключать свет

24 января с 00:00 до 24:00 по Черкасской области отключений электроэнергии не планируется. Это связано с режимными измерениями почасовой активной электрической нагрузки. Такие меры необходимы для получения объективных данных по потреблению электроэнергии в течение каждого региона страны.

Что со светом в Хмельницкой области

Есть высокая вероятность отключения 3 очередей одновременно, сообщили в облэнерго. К какой очереди принадлежит ваш дом – можно просмотреть здесь.



Отключение света в Хмельницкой области / "Хмельницкоблэнерго"

Электроэнергия в Винницкой области

Облэнерго опубликовало график почасовых отключений на 24 января:

1 очередь: 02:00-06:00, 08:00-12:00, 14:00-18:00, 20:00-24:00;

2 очередь: 00:00-02:00, 04:00-08:00, 10:00-14:00, 16:00-20:00, 22:00-24:00;

3 очередь: 00:00-04:00, 06:00-10:00, 12:00-16:00, 18:00-22:00.



Отключение света в Винницкой области / "Винницаоблэнерго"

Какая ситуация со светом в Одесской области

24 января графики стабилизационных отключений света в Одессе и области будут действовать с 7:00. Так, Укрэнерго установил для Одесской области разные лимиты электроэнергии в течение суток. С 00:00 до 07:00 лимит колеблется от 437,4 до 439,5 МВт, с 7:00 до 24:00 – от 535,2 до 627,2 МВт.

Это означает, что ночью в регионе будут экстренные отключения, днем будут выключаться по графикам.

Будет ли свет на Волыни

На Волыни были введены графики почасового отключения электроэнергии.

В связи с критически низким уровнем доведенного на область лимита "Волыньоблэнерго" вынуждено увеличить продолжительность перерывов в электроснабжении. Графики смотрите по ссылке.

Что происходит со светом в Киеве

Лимиты потребления электроэнергии в Киеве, предоставленном Укрэнерго, позволяют применять графики стабилизационных отключений.

Проверить информацию о текущих отключениях или ознакомиться с графиком можно здесь.

В Днепропетровской области действуют плановые отключения

24 января в Днепре и области действуют плановые отключения света. Графики можно посмотреть здесь и здесь.

В Кропивницком ввели графики

24 января в Кропивницком с 8:00 действуют графики почасовых отключений электроэнергии: два часа электричество есть, два часа нет.

В Николаевской области не действуют графики

В Николаевской области по состоянию на утро 24 января почасовые графики отключения электроснабжения не применяются, сообщили в "Николаевоблэнерго".