Какие регионы по состоянию на 27 декабря все еще имеют сложную ситуацию с мощностью – рассказываем в материале 24 канала.

Обратите внимание Почему на Рождество в Киеве целый день не выключали свет: энергетик объяснил, как работают отключения

Что со светом в Киеве

27 декабря в Киеве проходят экстренные отключения света. Составленные ранее графики стабилизационных отключений пока не действуют.

Проверить наличие текущих отключений можно здесь.

График отключения света в Ровно

График отключения электроэнергии 27 декабря:

Город Ровно – по ссылке.

Обратите внимание, что графики могут не совпадать с фактическими при экстренных или аварийных отключениях.

Какая ситуация со светом в Запорожской области

График стабилизационных отключений электроэнергии 27 декабря:



Отключение света в Запорожской области / фото "Запорожьеоблэнерго"

Будет ли свет в Черновцах

"Черновцыоблэнерго" обнародовали график отключений на 27 декабря. Найти свою группу можно по ссылке.



Отключение света в Черновцах / фото "Черновцыоблэнерго"

Свет на Волыни

На территории Волыни, как и по всей Украине, сохраняется дефицит мощности. Так, разработаны графики стабилизационных отключений.

Время отключения и восстановления электроснабжения может отличаться от заявленного в графике на 10 – 20 минут.

График отключения света на Волыни можно посмотреть по ссылке.

В Сумской области выключат электроэнергию

27 декабря по городу Сумы и области применяются графики почасовых отключений электроэнергии в три очереди:

1 очередь – 08:00-10:00; 14:00–16:00; 20:00–22:00.

2 очередь – 10:00-12:00; 16:00–18:00; 22:00–24:00.

3 очередь – 12:00-14:00; 18:00–20:00.

Что будет с электричеством в Черкасской области

В Черкасской области 27 декабря с 00:00 до 07:00 не планируется отключение электроэнергии. Начиная с 8:00, снова будут применены зеленые графики.

В Винницкой области действуют графики почасовых отключений

Облэнерго обнародовало график почасовых обесточений на 27 декабря:

1 очередь: 08:00-12:00, 14:00-18:00, 20:00-00:00

2 очередь: 07:00-08:00, 10:00-14:00, 16:00-20:00, 22:00-00:00

3 очередь: 07:00-10:00, 12:00-16:00, 18:00-22:00

Очередность плановых отключений можно просмотреть по ссылке.

На Прикарпатье не будет света

"Прикарпатьеоблэнерго" обнародовало график отключений на 27 декабря:

1 очередь

Подочереди 1.1 и 1.2

С 07:00 до 10:00, 15:00 до 19:00, с 23:00 до 24:00 – очередь будет выключена

С 00:00 до 07:00, с 10:00 до 15:00 и с 19:00 до 23:00 – очередь будет с электроснабжением

Подочереди 1.3 и 1.4

С 07:00 до 11:00, 15:00 до 19:00, с 23:00 до 24:00 – очередь будет выключена

С 00:00 до 07:00, с 11:00 до 15:00 и с 19:00 до 23:00 – очередь будет с электроснабжением

2 очередь

С 11:00 до 15:00, 19:00 до 23:00 – очередь будет выключена

С 00:00 до 11:00, с 15:00 до 19:00, с 23:00 до 24:00 – очередь будет с электроснабжением

3 очередь

Подочереди 3.1 и 3.2

С 07:00 до 11:00, 15:00 до 19:00 – очередь будет выключена

С 00:00 до 07:00, с 11:00 до 15:00 и с 19:00 до 24:00 – очередь будет с электроснабжением

Подочереди 3.3, 3.4

С 11:00 до 15:00, 19:00 до 23:00 – очередь будет выключена

С 00:00 до 11:00, с 15:00 до 19:00, с 23:00 до 24:00 – очередь будет с электроснабжением

Также для уменьшения нагрузки на сеть в часы пиковой нагрузки к отключению может быть применена 4 очередь.

Обесточенная очередь 4.1 будет с 07:00 до 12:00 и с 14:00 до 19:00.

Обесточенная очередь 4.2 будет с 09:00 до 14:00 и с 16:00 до 21:00, но при этом каждый потребитель будет без электроэнергии не более 5 часов дважды в день в этих промежутках.

Что будет с электроснабжением во Львовской области

График отключений электроэнергии остается действующим. Дополнительно для вашего удобства разделили график по каждой группе в отдельности. Узнать, к какой группе относится ваш дом, можно на сайте "Львовоблэнерго" в разделе "Почему света нет".

Отключение света во Львовской области / фото "Львовоблэнерго"

В Одесской области ввели обновленные графики

В настоящее время действуют обновленные графики стабилизационных отключений. Они учитывают текущую сложную ситуацию в энергосистеме после последних массовых обстрелов. Ознакомиться с новым графиком можно здесь.

Будет ли свет на Днепропетровщине

В Днепропетровской области 27 декабря ввели стабилизационные отключения света. Графики учитывают сложную ситуацию в энергосистеме после последних массированных обстрелов. Ознакомиться с графиком отключений можно здесь.