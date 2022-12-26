Однако объяснить это явление очень просто. Дело в том, что 24 и 25 декабря были выходные, поэтому промышленность не работала. Об этом 24 канала сказал директор Центра исследований энергетики Александр Харченко.

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По словам Харченко, в выходные бизнес-потребители существенно уменьшили свое потребление, соответственно эти объемы электроэнергии можно было высвободить для частных потребителей и направить их в дома к киевлянам. Но в понедельник снова заработала промышленность, снова нуждается в электричестве бизнес. Поэтому количество свободной энергии, которую можно было бы направить к частным потребителям, уменьшилось.

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Понятно, что нельзя свести к нулю бизнес. Мы должны зарабатывать деньги, платить налоги, обеспечивать армию и т.д. Поэтому в выходные дни сейчас намного легче снабдить частных потребителей электричеством,

– замечает Харченко.

К сожалению, дефицит в системе все еще очень велик. Особенно ощутим он в Киевском энергетическом районе.

"По моей оценке, реальный дефицит составляет примерно 50%. Это сложная ситуация, которая не позволяет в достаточной степени подать электричество, что бы оно было большую часть суток", – утверждает эксперт по энергетике.

Он отмечает: график, когда электричество есть 4 часа, а потом его 4 часа нет – действительно очень хороший для киевского региона. "Я всех призываю быть морально готовыми, что он не станет лучше. По крайней мере, в ближайшее время", – подытожил Харченко.

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