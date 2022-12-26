Такие попытки зафиксировали и в "Укрэнерго". В компании сообщили, что в сети стали распространять ложную информацию об отменах таких отключений.

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Попытка взбудоражить общество

А чтобы такой инфоповод выглядел более правдоподобно, злоумышленники заморочились и создали фальшивую страницу "Укрэнерго". В энергетической компании подчеркнули, что подобная затея – это попытка взбудоражить общество ложной информацией, ведь о возможности отмены аварийных отключений в сегодняшних реалиях речь даже не идет.

Напомним, аварийные отключения – это вынужденный шаг, применяемый исключительно при наличии дефицита для сохранения баланса производства и потребления в энергосистеме. Отказаться от них энергетики смогут только после полного прекращения вражеских атак на нашу энергосистему,

– отметили в "Укрэнерго".

Так что в компании призвали украинцев обращать внимание только на информацию из официальных источников, а также сообщать, если увидите в сети фейковую информацию под логотипом "Укрэнерго". Официальными же источниками самой энергетической компании в соцсетях являются:

Любое другое, созданное под нашим логотипом в этих соцсетях, является фейком и российским ИПСО. Увидите новый подлог – пожалуйста, сообщайте нам,

– написали в компании.



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