Такі спроби зафіксували й в "Укренерго". У компанії повідомили, що у мережі стали поширювати неправдиву інформацію щодо скасувань таких відключень.
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Спроба збурити суспільство
А щоб такий інфопривід виглядав правдоподібніше, зловмисники заморочилися та створили фальшиву сторінку "Укренерго". У енергетичній компанії підкреслили, що подібна витівка – це спроба збурити суспільство неправдивою інформацією, адже наразі про можливість скасування аварійних відключень у сьогоднішніх реаліях навіть не йдеться.
Нагадаємо, аварійні відключення – це вимушений крок, який застосовується виключно за наявності дефіциту для збереження балансу виробництва і споживання в енергосистемі. Відмовитись від них енергетики зможуть лише після повного припинення ворожих атак на нашу енергосистему,
– наголосили в "Укренерго".
Тож в компанії закликали українців звертати увагу лише на інформацію з офіційних джерел, а також повідомляти, якщо побачите у мережі фейкову інформацію під логотипом "Укренерго". Офіційними ж джерелами самої енергетичної компанії у соцмережах є:
Будь-що інше, створене під нашим логотипом в цих соцмережах, є фейком і російською ІПСО. Побачите нову підробку – будь ласка, повідомляйте нам,
– написали у компанії.
Як діяти при відключеннях світла / Інфографіка Мінреінтеграції
Ситуація зі світлом в Україні станом на 26 грудня: коротко
- Ексзаступник міністра енергетики та захисту довкілля України Олексій Рябчин розповів, що складна ситуація з електропостачанням упродовж зими може залишатися там, де й зараз є великі проблеми зі світлом. Мовиться про Київ, Одесу, Харків та Дніпропетровщину. Однак цей список ще може поповнюватися в міру того, куди противник завдаватиме ударів.
- Експерт з питань енергетики Геннадій Рябцев вважає, що як би Росія не старалася, вона не здатна занурити Україну в тотальний блекаут. Навіть якщо вона випустить усі свої ракети за один раз, то Україна з часом відновить електропостачання.
- На думку голови енергокомітету Андрія Геруса проблеми в енергосистемі не вирішаться найближчими місяцями. Тому він порекомендував підприємцям звернути увагу на газові мініелектростанції для забезпечення себе електроенергією.