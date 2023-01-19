В каких областях будут выключать свет по графику, а где будут аварийные отключения, рассказывает 24 Канал.
Достойно внимания Несмотря на существенный дефицит: в Укрэнерго сообщили приятные новости об отключениях света
Отключение света в Киевской области
Отключение света в Киевской области
19 января в Киевской области применяются графики стабилизационных отключений электроэнергии, поскольку лимиты потребления установлены на уровне 693 МВт в день и 703 МВт на ночь. При текущей температуре воздуха – это 50% потребности электроэнергии области в пиковые часы нагрузки.
Так что ориентироваться можно на графики, опубликованные по ссылке.
Однако в ДТЭК просят потреблять электроэнергию бережливо, чтобы избежать или минимизировать возможность аварийных отключений света и аварий на электросетях из-за нагрузки.
Свет в Ровенской области
В Ровно и области 19 января также будут применяться графики стабилизационных отключений. Однако следует заметить, что они могут не совпадать с фактическими при экстренных или аварийных отключениях.
Ознакомиться с ними можно по ссылкам:
- город Ровно
- Ровенская область.
Отключение в Запорожской области
В Запорожье 19 января будут применять почасовые стабилизационные отключения, которые для каждой из очередей будут длиться по 4,5 часа, ночью и вечером – по 3 часа. Однако следует отметить, что возможны небольшие задержки из-за доезда специалистов ПАО "Запорожьеоблэнерго" к оборудованию. Возможна задержка в случае объявления воздушной тревоги.
Также в "Запорожьеоблэнерго" отметили, что на сегодняшний день в "Укрэнерго" уменьшили лимиты потребления электроэнергии, из-за чего не исключены аварийные стабилизационные отключения.
В случае их применения об этом будет сообщено дополнительно на наших информационных ресурсах,
– подчеркнули в компании.
Узнать причину отсутствия электроснабжения по вашему адресу можно с помощью:
- телеграм-бота @zoetropeUA_bot,
- на сайте "Запорожьеоблэнерго".
Графики отключения света в Запорожье 19 января / График "Запорожьеоблэнерго"
Что со светом в Ивано-Франковске
В Ивано-Франковской области "Укрэнерго" также уменьшило лимиты потребления электроэнергии. Они установлены на уровне 199,4 МВт ночью и 265 МВт днем. Жителей города и области разделили на несколько очередей и подочередей отключения электроэнергии, с которыми можно ознакомиться по ссылке.
В компании также призывали потреблять электроэнергию экономно, ведь от этого зависит возможность придерживаться приведенных графиков.
Ограничение электроэнергии в Одесской области
На день 19 января для Одесской области в "Укрэнерго" установили лимиты, которые при текущих погодных условиях и уровне потребления электроэнергии потребителями будут достаточными для применения графиков стабилизационных отключений.
Отметим, что к 7 утра эти лимиты были установлены на уровне 30% общей потребности области, 25% из которых потребляет критическая инфраструктура. Поэтому до 7:00 утра применялись экстренные отключения света.
Проверить текущие отключения по адресу вы можете по ссылке.
Отключение в Хмельницком и области
В Хмельницкой области будут выключать свет одновременно по две очереди, однако в случае достаточности разрешенной величины нагрузки ночью и днем, ориентировочно в обед, возможны отключения по одной очереди.
Энергетики продолжают осуществлять аварийно-восстановительные работы по преодолению последствий стихии. В настоящее время заживлено 90% обесточенных стихией потребителей. Вскоре работы будут завершены. На участках электросетей, которые невозможно быстро восстановить, потребители заживляются по временным схемам,
– отметили в "Хмельницкоблэнерго".
Просмотреть график почасовых отключений, а также информацию о том, к какой очереди относятся улицы, можно за ссылкой.
Графики отключений в Хмельницкой области / График "Хмельницкоблэнерго"
Свет в Винницкой области
19 января в Винницкой области задействованы ограничения электропотребления в соответствии с графиком почасового отключения ГПО. Однако при этом возможны отклонения на 20-30 минут для проведения переключений между очередями.
В случае несоответствия часов отключения согласно графику просим потребителей оформлять заявку об отсутствии электропотребления в Viber боте, или звонить в колл-центр 0800217217,
– отметили в "Винницаоблэнерго".
Просмотреть плановые и аварийные отключения можно в личном кабинете, а также на сайте. Очередность плановых отключений вы можете проверить за ссылкой.
Отключение света в Днепре
В Днепропетровской области ситуация со светом остается сложной. Поэтому графики стабилизационных отключений, составленные ранее, пока не действуют. В регионе же происходят экстренные отключения света.
Компания делает все возможное для того, чтобы в период экстренных отключений в каждом доме свет был как минимум 4 часа, а отключения длились не более 8 часов,
– отметили в ДТЭК.
Проверить наличие текущих отключений вы можете по ссылке.
Свет во Львовской области
19 января во Львовской области действуют графики подачи электроэнергии, разработанные для трех групп потребителей. В "Львоволблэнерго" отметили, что электроэнергия будет подаваться дважды в сутки по четыре часа (итого — 8 часов). В другие часы суток следует готовиться к отключениям.
Указанное время отключений может увеличиваться на один час, учитывая необходимость доезда оперативных бригад к энергообъектам для проведения переключений. Кроме того, во время воздушной тревоги работники компании не могут находиться на энергообъектах, ведь их может атаковать враг. Это тоже может увеличить перерыв в электроснабжении,
– подчеркнули в "Львоволблэнерго".
Узнать свою группу отключения электроэнергии по адресу вы можете по ссылке.
Графики отключения света на Львовщине / Данные "Львовоблэнерго"
Отключение света в Тернопольской области
В Тернопольской области введены стабилизационные графики почасовых отключений электроэнергии потребителям. Предполагается, что свет выключается 6 через 3 часа или 3 через 6 часов.
То есть, исходя из почасовой нагрузки на энергосистему, энергетики будут корректировать эту нагрузку, включая или выключая определенную группу потребителей,
– подчеркнули власти города.
Следует отметить, что в случае острой необходимости будут применяться отключения электроснабжения и вне указанных часов.
Проверить, к какой группе отключения принадлежит ваш адрес, можно по ссылке.
Графики отключений в Тернопольской области / Данные "Тернопольоблэнерго"
Отключения в Полтавской области
Сначала в "Полтаваоблэнерго" отметили, что 19 января планируют выключать по две очереди одновременно – основную и дополнительную. Однако впоследствии в Полтавской области был введен график почасового отключения электроэнергии, согласно которому будут выключаться по одной очереди.
В то же время энергетики призывают жителей области экономнее пользоваться бытовыми приборами, освещением и электроотоплением. От этого зависит стабильная работа электросетей области,
– подчеркнули в компании.
Проверить графики отключений вы можете по ссылке.
Что со светом в Кировоградской области
В Кропивницком 19 января электроэнергия будет подаваться по графику почасового отключения.
19 января график почасового отключения электроэнергии в Кропивницком таков: два часа электричество есть, два часа нет,
– сообщила представитель предприятия "Кировоградоблэнерго" Елена Данильченко.
Также в компании призвали потребителей рационально использовать электроэнергию и не включать энергоемкие приборы без необходимости.
Ознакомиться с графиком почасовых и аварийных отключений можно по ссылке.