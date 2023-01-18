В то же время сохраняется существенный дефицит мощности в энергосистеме. Особенно эти проблемы наблюдаются в вечерний пик потребления.

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Что со светом в Украине

Как рассказали в Укрэнерго, потребление электричества прогнозируется несколько меньше и этому способствует потепление на улице.

Однако есть дефицит мощности, поскольку в результате ракетных атак повреждены электростанции и высоковольтная сеть. Также в результате последней атаки существенно повреждено несколько энергоблоков тепловых электростанций.

Обратите внимание! Из-за превышения лимитов были применены аварийные отключения в Харьковской, Донецкой, Днепропетровской, Кировоградской, Запорожской, Киевской, Житомирской и Черкасской областях Украины. Также в районе боевых действий в Харьковской и Донецкой областях есть повреждения в сетях облэнерго.

Укрэнерго, производители электроэнергии и облэнерго постоянно работают над восстановлением поврежденных объектов, пораженных атаками врага. Но, несмотря на оперативные ремонты, после каждого последующего ракетного удара БПЛА россиянами по энергетической инфраструктуре восстановление становится все сложнее и длится дольше,

– подчеркнули энергетики.

Три облэнерго оштрафовали за нарушение графиков отключений света

В Украине проверили несколько облэнерго по соблюдению графиков отключения света. В результате нашли нарушителей.

Деятельность компаний проверяли в течение ноября – декабря 2022 года. Все из-за многочисленных обращений потребителей в Национальную комиссию, осуществляющую государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг.

Кто нарушал графики: