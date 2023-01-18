Водночас зберігається суттєвий дефіцит потужності в енергосистемі. Особливо ці проблеми спостерігаються у вечірній пік споживання.

До теми Відключення світла в Україні 18 січня: графіки та перелік міст

Що зі світлом в Україні

Як розповіли в Укренерго, наразі споживання електрики прогнозується дещо меншим і цьому сприяє потепління на вулиці.

Однак, є дефіцит потужності, оскільки внаслідок ракетних атак пошкоджені електростанції та високовольтна мережа. Також у результаті останньої атаки суттєво пошкоджені декілька енергоблоків теплових електростанцій.

Зверніть увагу! Через перевищення лімітів застосовані аварійні відключення у Харківській, Донецькій, Дніпропетровській, Кіровоградській, Запорізькій, Київській, Житомирській та Черкаській областях України. Також у районі бойових дій на Харківщині та Донеччині є пошкодження у мережах обленерго.

Укренерго, виробники електроенергії та обленерго постійно працюють над відновленням пошкоджених об’єктів, уражених атаками ворога. Але, попри оперативні ремонти, після кожного наступного ракетного чи удару БПЛА росіянами по енергетичній інфраструктурі відновлення стає все складнішим та триває довше,

– наголосили енергетики.

Три обленерго оштрафували за порушення графіків відключень світла

В Україні перевірили кілька обленерго щодо дотримання графіків відключення світла. У результаті знайшли порушників.

Діяльність компаній перевіряли протягом листопада – грудня 2022 року. Все через численні звернення споживачів до Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики і комунальних послуг.

Хто порушував графіки: