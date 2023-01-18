У яких областях вимикатимуть світло за графіком, а де будуть аварійні відключення, розповідає 24 Канал.

Читайте також Три обленерго оштрафували за порушення графіків відключень світла

Яка ситуація зі світлом на Київщині

У Києві та області вранці 18 січня діють екстрені відключення світла. Відповідно, стабілізаційні графіки погодинних знеструмлень наразі неактуальні.

Про це повідомили у місцевій ДТЕК. Перевірити наявність поточних відключень за своєю адресою можна тут.

Коли відключатимуть світло у Рівненській області

На Рівненщині сьогодні діятиме графік погодинних відключень. Його можна знайти за посиланням нижче.

Для міста Рівне – тут.

Для Рівненської області – тут.

Голова Рівненської ОВА Віталій Коваль попередив жителів регіону, що графіки можуть не збігатися із фактичними, якщо введуть екстрені або аварійні відключення.

Чи будуть знеструмлювати Прикарпаття

Укренерго довело ліміти споживання електроенергії до Івано-Франківської області. Нічний ліміт 18 січня сягатиме 204,1 МВт, а денний – 269 МВт.

Графік сьогодні виглядатиме наступним чином:

1 черга, підчерги 1.1, 1.2:

З 00:00 до 01:00, 05:00 до 07:00, 11:00 до 13:00, 17:00 до 19:00, 23:00 до 24:00 – черги будуть з електропостачанням.

З 01:00 до 04:00, 07:00 до 10:00, з 13:00 до 16:00, з 19:00 до 22:00 – черги будуть вимкнені.

З 04:00 до 05:00, 10:00 до 11:00, 16:00 до 17:00, 22:00 до 23:00 – можливі вимкнення.

1 черга, підчерги 1.3, 1.4:

З 00:00 до 01:00, 05:00 до 07:00, 11:00 до 13:00, 17:00 до 19:00, 23:00 до 24:00 – черги будуть з електропостачанням.

З 02:00 до 05:00, 08:00 до 11:00, з 13:00 до 17:00, з 20:00 до 23:00 – черги будуть вимкнені.

З 01:00 до 02:00, 07:00 до 08:00, 19:00 до 20:00 – можливі вимкнення.

2 черга, підчерги 2.1, 2.2:

З 01:00 до 03:00, 07:00 до 09:00, 13:00 до 15:00, 19:00 до 21:00 – черги будуть з електропостачанням.

З 00:00 до 01:00, 04:00 до 07:00, з 10:00 до 13:00, з 15:00 до 19:00, 22:00 до 24:00 – черги будуть вимкнені.

З 03:00 до 04:00, 09:00 до 10:00, 21:00 до 22:00 – можливі вимкнення.

2 черга, підчерги 2.3, 2.4:

З 01:00 до 03:00, 07:00 до 09:00, 13:00 до 15:00, 19:00 до 21:00 – черги будуть з електропостачанням.

З 03:00 до 06:00, 09:00 до 13:00, 15:00 до 18:00, з 21:00 до 23:00 – черги будуть вимкнені.

З 00:00 до 01:00, з 06:00 до 07:00, з 18:00 до 19:00, 23:00 до 24:00 – можливі вимкнення.

3 черга, підчерги 3.1, 3.2:

З 03:00 до 05:00, 09:00 до 11:00, 15:00 до 17:00, 21:00 до 23:00 – черги будуть з електропостачанням.

З 00:00 до 02:00, 05:00 до 08:00, з 11:00 до 15:00, 17:00 до 20:00, 23:00 до 24:00 – черги будуть вимкнені.

З 02:00 до 03:00, 08:00 до 09:00 та з 20:00 до 21:00 – можливі вимкнення.

3 черга, підчерги 3.3, 3.4:

3:00 до 05:00, 09:00 до 11:00, 15:00 до 17:00, 21:00 до 23:00 – черги будуть з електропостачанням.

З 00:00 до 03:00, 06:00 до 09:00, з 12:00 до 15:00 та з 18:00 до 21:00 – черги будуть вимкнені.

З 05:00 до 06:00, 11:00 до 12:00, 17:00 до 18:00 та 23:00 до 24:00 – можливі вимкнення.

Окрім цього, для зменшення навантаження на мережу в години пікового навантаження, до вимкнення може бути застосована 4 черга.

Знеструмленою підчерга 4.1 буде з 07:00 та 11:00 та 15:00 до 19:00.

Знеструмленою підчерга 4.2 буде з 09:00 до 13:00 та з 17:00 до 21:00.

В години увімкнень просимо споживати електроенергію економно – від цього залежить можливість дотримуватись графіків,

– наголосив міський голова Івано-Франківська.

Електроенергія на Хмельниччині

Через складну ситуацію в енергосистемі країни, у Хмельницькій області 18 січня застосовуватимуть одночасно 2 черги відключень. Вночі – лише одну.

До якої черги належить твій будинок можна переглянути тут. Графік знеструмлень залишимо нижче.

Відключення світла на Хмельниччині 18 січня / Фото Хмельницькобленерго

У Запорізькій області – погодинні відключення

Станом на 10:00 у Запорізькій області застосовують стабілізаційні вимкнення світла. З 06:00 до 18:30 електроенергії відключатимуть по 4,5 години, а ввечері та вночі – по 3 години.

Графік відключень у Запорізькій області / Фото Запоріжжяобленерго

Що зі світлом у Вінницькій області

На Вінниччині електроенергію вимикатимуть за графіком:

1 черга: 00:00-04:00, 06:00-10:00, 12:00-16:00, 18:00-22:00.

2 черга: 02:00-06:00, 08:00-12:00, 14:00-18:00, 20:00-24:00.

3 черга: 00:00-02:00, 04:00-08:00, 10:00-14:00, 16:00-20:00, 22:00-23:00.

Коли не буде світла на Вінниччині / Фото АТ "Вінницяобленерго"

Що відбувається на Львівщині

Через руйнування енергетичної інфраструктури на Львівщині введені дві черги погодинних вимкнень для споживачів. Тобто, світло вимикають за помаранчевими та білими клітинками у графіку згідно з групою, а також додатково застосовані аварійні вимкнення.

Дізнатися свою групу відключень можна, ввівши адресу за посиланням.

Вимкнення на Полтавщині

На Полтавщині у середу, 18 січня, подача світла відбуватиметься за графіком. Одночасно вимикатимуть дві черги за схемою -4/+2.

Світло буде у такі години:

1 черга: 03:00-05:30, 10:00-12:00, 16:00-18:00, 22:00-00:30.

2 черга: 05:30-08:00, 12:00-14:00, 18:00-20:00, 00:30-03:00

3 черга: 00:30-03:00, 08:00-10:00, 14:00-16:00, 20:00-22:00

Світло у Чернівцях: коли вимикають

У Чернівецькій області, як і у більшості областей країни, сьогодні застосовують погодинні знеструмлення. Актуальний графік відключень оприлюднили в місцевому обленерго.



Відключення у Чернівцях / Інфографіка Чернівціобленерго

Зверніть увагу! Ситуація в енергосистемі країни все ще дуже складна. Споживачів закликають використовувати електроенергію раціонально та економно, а також не користуватися багатьома електроприладами водночас.

У Дніпрі та Одесі – екстрені відключення

У Дніпрі та Одесі графіки стабілізаційних відключень не діють. Натомість у регіонах ввели екстрені відключення.

Перевірити наявність поточних відключень на Одещині можна тут.

В Дніпрі та області – тут.

Зауважимо, що ситуація зі світлом в країні складна, адже окупанти не припиняють своїх атак на критичну інфраструктуру. Енергосистема все ще страждає від значного дефіциту, проте енергетики роблять усе можливе, аби виправити цю ситуацію.