У яких областях вимикатимуть світло за графіком, а де будуть аварійні відключення, розповідає 24 Канал.

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У Києві та області вранці 18 січня діють екстрені відключення світла. Відповідно, стабілізаційні графіки погодинних знеструмлень наразі неактуальні.

Про це повідомили у місцевій ДТЕК. Перевірити наявність поточних відключень за своєю адресою можна тут.

На Рівненщині сьогодні діятиме графік погодинних відключень. Його можна знайти за посиланням нижче.

  • Для міста Рівне – тут.
  • Для Рівненської області – тут.

Голова Рівненської ОВА Віталій Коваль попередив жителів регіону, що графіки можуть не збігатися із фактичними, якщо введуть екстрені або аварійні відключення.

Укренерго довело ліміти споживання електроенергії до Івано-Франківської області. Нічний ліміт 18 січня сягатиме 204,1 МВт, а денний – 269 МВт.

Графік сьогодні виглядатиме наступним чином:

1 черга, підчерги 1.1, 1.2:

  • З 00:00 до 01:00, 05:00 до 07:00, 11:00 до 13:00, 17:00 до 19:00, 23:00 до 24:00 – черги будуть з електропостачанням.
  • З 01:00 до 04:00, 07:00 до 10:00, з 13:00 до 16:00, з 19:00 до 22:00 – черги будуть вимкнені.
  • З 04:00 до 05:00, 10:00 до 11:00, 16:00 до 17:00, 22:00 до 23:00 – можливі вимкнення.

1 черга, підчерги 1.3, 1.4:

  • З 00:00 до 01:00, 05:00 до 07:00, 11:00 до 13:00, 17:00 до 19:00, 23:00 до 24:00 – черги будуть з електропостачанням.
  • З 02:00 до 05:00, 08:00 до 11:00, з 13:00 до 17:00, з 20:00 до 23:00 – черги будуть вимкнені.
  • З 01:00 до 02:00, 07:00 до 08:00, 19:00 до 20:00 – можливі вимкнення.

2 черга, підчерги 2.1, 2.2:

  • З 01:00 до 03:00, 07:00 до 09:00, 13:00 до 15:00, 19:00 до 21:00 – черги будуть з електропостачанням.
  • З 00:00 до 01:00, 04:00 до 07:00, з 10:00 до 13:00, з 15:00 до 19:00, 22:00 до 24:00 – черги будуть вимкнені.
  • З 03:00 до 04:00, 09:00 до 10:00, 21:00 до 22:00 – можливі вимкнення.

2 черга, підчерги 2.3, 2.4:

  • З 01:00 до 03:00, 07:00 до 09:00, 13:00 до 15:00, 19:00 до 21:00 – черги будуть з електропостачанням.
  • З 03:00 до 06:00, 09:00 до 13:00, 15:00 до 18:00, з 21:00 до 23:00 – черги будуть вимкнені.
  • З 00:00 до 01:00, з 06:00 до 07:00, з 18:00 до 19:00, 23:00 до 24:00 – можливі вимкнення.

3 черга, підчерги 3.1, 3.2:

  • З 03:00 до 05:00, 09:00 до 11:00, 15:00 до 17:00, 21:00 до 23:00 – черги будуть з електропостачанням.
  • З 00:00 до 02:00, 05:00 до 08:00, з 11:00 до 15:00, 17:00 до 20:00, 23:00 до 24:00 – черги будуть вимкнені.
  • З 02:00 до 03:00, 08:00 до 09:00 та з 20:00 до 21:00 – можливі вимкнення.

3 черга, підчерги 3.3, 3.4:

  • 3:00 до 05:00, 09:00 до 11:00, 15:00 до 17:00, 21:00 до 23:00 – черги будуть з електропостачанням.
  • З 00:00 до 03:00, 06:00 до 09:00, з 12:00 до 15:00 та з 18:00 до 21:00 – черги будуть вимкнені.
  • З 05:00 до 06:00, 11:00 до 12:00, 17:00 до 18:00 та 23:00 до 24:00 – можливі вимкнення.

Окрім цього, для зменшення навантаження на мережу в години пікового навантаження, до вимкнення може бути застосована 4 черга.

Знеструмленою підчерга 4.1 буде з 07:00 та 11:00 та 15:00 до 19:00.

Знеструмленою підчерга 4.2 буде з 09:00 до 13:00 та з 17:00 до 21:00.

В години увімкнень просимо споживати електроенергію економно – від цього залежить можливість дотримуватись графіків,
– наголосив міський голова Івано-Франківська.

Через складну ситуацію в енергосистемі країни, у Хмельницькій області 18 січня застосовуватимуть одночасно 2 черги відключень. Вночі – лише одну.

До якої черги належить твій будинок можна переглянути тут. Графік знеструмлень залишимо нижче.

Відключення світла на Хмельниччині 18 січня / Фото Хмельницькобленерго

Станом на 10:00 у Запорізькій області застосовують стабілізаційні вимкнення світла. З 06:00 до 18:30 електроенергії відключатимуть по 4,5 години, а ввечері та вночі – по 3 години.

Графік відключень у Запорізькій області / Фото Запоріжжяобленерго

На Вінниччині електроенергію вимикатимуть за графіком:

1 черга: 00:00-04:00, 06:00-10:00, 12:00-16:00, 18:00-22:00.

2 черга: 02:00-06:00, 08:00-12:00, 14:00-18:00, 20:00-24:00.

3 черга: 00:00-02:00, 04:00-08:00, 10:00-14:00, 16:00-20:00, 22:00-23:00.

Коли не буде світла на Вінниччині / Фото АТ "Вінницяобленерго"

Через руйнування енергетичної інфраструктури на Львівщині введені дві черги погодинних вимкнень для споживачів. Тобто, світло вимикають за помаранчевими та білими клітинками у графіку згідно з групою, а також додатково застосовані аварійні вимкнення.

Дізнатися свою групу відключень можна, ввівши адресу за посиланням.

На Полтавщині у середу, 18 січня, подача світла відбуватиметься за графіком. Одночасно вимикатимуть дві черги за схемою -4/+2.

Світло буде у такі години:

1 черга: 03:00-05:30, 10:00-12:00, 16:00-18:00, 22:00-00:30.

2 черга: 05:30-08:00, 12:00-14:00, 18:00-20:00, 00:30-03:00

3 черга: 00:30-03:00, 08:00-10:00, 14:00-16:00, 20:00-22:00

У Чернівецькій області, як і у більшості областей країни, сьогодні застосовують погодинні знеструмлення. Актуальний графік відключень оприлюднили в місцевому обленерго.


Відключення у Чернівцях / Інфографіка Чернівціобленерго

У Дніпрі та Одесі графіки стабілізаційних відключень не діють. Натомість у регіонах ввели екстрені відключення.

  • Перевірити наявність поточних відключень на Одещині можна тут.
  • В Дніпрі та області – тут.

Зауважимо, що ситуація зі світлом в країні складна, адже окупанти не припиняють своїх атак на критичну інфраструктуру. Енергосистема все ще страждає від значного дефіциту, проте енергетики роблять усе можливе, аби виправити цю ситуацію.