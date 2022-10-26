В "Закарпатьеоблэнерго" обнародовали очереди графиков аварийных отключений для жителей области. Актуальную информацию о своем населенном пункте можно найти на сайте.

Читайте также Аварийные отключения света в Украине: графики и перечень городов

Детальнее о списках очередей для Закарпатской области

В "Укрэнерго" приняли решение об аварийных отключениях электроэнергии. Закарпатская ОВА сообщила местным жителям, что для области сформировали очереди графиков.

Всю актуальную информацию об очередях и сроках восстановления электричества в своем городе или поселке можно будет узнать на сайте ЧАО "Закарпатьеоблэнерго".

В Закарпатской ОВА в очередной раз отметили важность уменьшения потребления электроэнергии. Также попросили с пониманием отнестись к вынужденным временным ограничениям.

Обратите внимание "Лучшее зима без света, чем годы под Россией": Тарас Цымбалюк об отключении света в Украине

"Справедливые графики": в "Укрэнерго" рассказали об аварийных отключениях света

В "Укрэнерго" пообещали сделать графики отключения электроэнергии более удобными для потребителей. Над этим сейчас работают операторы систем распределения (облэнерго), местные органы власти, Минэнерго и даже Офис Президента.

Глава правления "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий говорит, что, к сожалению, в стране сейчас дефицит электромощностей. Поэтому веерные отключения света очень необходимы.

По данным "Укрэнерго", больше всего электричество 21 октября экономили в Киеве и области, а 24 октября - в Хмельницкой и Волынской области. В Национальной энергетической компании подчеркнули, что контролируемое потребление электроэнергии – это как донат для ВСУ, что тоже приближает Украину к победе.

К теме – В ОП предупредили об отключении света по всей стране: смотрите видео