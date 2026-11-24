Об этом сообщили в Telegram НЭК "Укрэнерго".

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Когда не будет света

25 ноября в некоторых областях будут действовать круглосуточные плановые отключения электроэнергии:

для промышленности – графики ограничения мощности;

для всех категорий потребителей – графики почасовых отключений (от 0,5 до 3 очередей).

Причина – последствия российских атак на энергосистему. Энергетики делают все возможное, чтобы как можно быстрее восстановить электроснабжение потребителей.

Актуальные графики отключений проверяйте на официальных страницах вашего оператора системы распределения.

Напомним, что 22–23 ноября российские войска целенаправленно нанесли удар по четырем энергетическим объектам в Днепропетровской области, что привело к пожарам и разрушению оборудования. В результате без электроснабжения оказались около 353 тысяч домов.

Между тем в преддверии зимы Швеция выделит Украине дополнительные средства для поддержки домохозяйств и критической инфраструктуры на фоне массированных ударов России.