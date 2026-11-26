Об этом сообщает НЭК "Укрэнерго".

Adv

популярные видео

Как будут отключать свет 27 ноября?

Меры по ограничению потребления электроэнергии будут действовать в течение суток. Они коснутся как промышленных предприятий, так и бытовых потребителей.

В частности, предусмотрены:

для промышленности – графики ограничения мощности;

для всех категорий потребителей – графики почасовых отключений объемом от 0,5 до 3,5 очереди.

Причиной ограничений являются последствия российских ударов по энергосистеме. Энергетики продолжают восстановительные работы, чтобы как можно быстрее восстановить электроснабжение потребителей.

Время и продолжительность отключений могут различаться в зависимости от региона и очереди. Актуальную информацию об отключениях следует проверять на официальных страницах местных операторов систем распределения.

Напомним, часть потребителей в 7 областях Украины осталась без электричества. По состоянию на утро 26 ноября отключения электроэнергии зафиксированы в Днепропетровской, Житомирской, Запорожской, Николаевской, Одесской, Харьковской и Черниговской областях.

Энергетики уже проводят ремонтные и восстановительные работы там, где позволяет обстановка с безопасностью. В то же время воздушные тревоги и угроза повторных обстрелов затрудняют работу ремонтных бригад.