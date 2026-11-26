Про це повідомляє НЕК "Укренерго".

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Як вимикатимуть світло 27 листопада?

Заходи з обмеження споживання електроенергії діятимуть протягом усієї доби. Вони стосуватимуться як промислових підприємств, так і побутових споживачів.

Зокрема, передбачені:

для промисловості – графіки обмеження потужності;

для всіх категорій споживачів – графіки погодинних відключень обсягом від 0,5 до 3,5 черги.

Причиною обмежень є наслідки російських ударів по енергосистемі. Енергетики продовжують відновлювальні роботи, щоб якнайшвидше повернути електропостачання споживачам.

Час і тривалість знеструмлень можуть відрізнятися залежно від регіону та черги. Актуальну інформацію про відключення варто перевіряти на офіційних сторінках місцевих операторів систем розподілу.

Нагадаємо, частина споживачів у 7 областях України залишилася без електроенергії. Станом на ранок 26 листопада знеструмлення зафіксували у Дніпропетровській, Житомирській, Запорізькій, Миколаївській, Одеській, Харківській та Чернігівській областях.

Енергетики вже проводять ремонтні та відновлювальні роботи там, де дозволяє безпекова ситуація. Водночас повітряні тривоги та загроза повторних обстрілів ускладнюють роботу ремонтних бригад.