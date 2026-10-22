Свет будут отключать с утра до ночи: какие ограничения будут действовать 23 октября

Об этом сообщают в Укрэнерго.

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Кого коснутся ограничения?

В пятницу, 23 октября, в некоторых областях Украины будут применяться меры по ограничению потребления электроэнергии.

В частности, с 06:00 до 23:59 для промышленных потребителей будут действовать графики ограничения мощности. В этот же период для всех категорий потребителей введут графики почасовых отключений объемом от одной до двух очередей.

Причиной ограничений стали последствия массированных российских атак на энергетическую инфраструктуру Украины.

Энергетики отмечают, что ситуация в энергосистеме может меняться из-за российских обстрелов. Поэтому украинцев призывают следить за сообщениями и актуальными графиками на официальных страницах операторов систем распределения в своих регионах.

Также потребителей просят экономно использовать электроэнергию, когда свет появляется по графику.

Напомним, из-за российских атак на энергетическую инфраструктуру экспорт электроэнергии из Украины за неделю сократился вдвое. В то же время импорт вырос почти на 49%, поскольку стране пришлось закупать больше электроэнергии для покрытия потребностей.

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В период с 12 по 18 октября Украина экспортировала 83,6 тысячи мегаватт-часов электроэнергии, а импортировала 19,4 тысячи мегаватт-часов.

На ситуацию в энергосистеме влияют не только российские удары, но и ухудшение погодных условий. Из-за похолодания украинцы активнее пользуются обогревателями, а облачность снижает выработку электроэнергии домашними солнечными станциями.

В результате потребители стали больше потреблять электроэнергию из общей сети, что усиливает нагрузку на энергосистему. Чтобы избежать аварий и перегрузки оборудования, в отдельных областях уже применялись графики ограничения мощности и почасовые отключения.