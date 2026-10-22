Світло вимикатимуть від ранку до ночі: які обмеження діятимуть 23 жовтня

Про це повідомляють в Укренерго.

популярні відео

Кого торкнуться обмеження?

У п'ятницю, 23 жовтня, у частині областей України застосовуватимуть заходи обмеження споживання електроенергії.

Зокрема, з 06:00 до 23:59 для промислових споживачів діятимуть графіки обмеження потужності. У цей самий період для всіх категорій споживачів запровадять графіки погодинних відключень обсягом від однієї до двох черг.

Причиною обмежень стали наслідки масованих російських атак на енергетичну інфраструктуру України.

Енергетики наголошують, що ситуація в енергосистемі може змінюватися через російські обстріли. Тому українців закликають стежити за повідомленнями та актуальними графіками на офіційних сторінках операторів систем розподілу у своїх регіонах.

Також споживачів просять ощадливо використовувати електроенергію, коли світло з'являється за графіком.

Нагадаємо, через російські атаки на енергетичну інфраструктуру експорт електроенергії з України за тиждень скоротився вдвічі. Водночас імпорт зріс майже на 49%, оскільки країні довелося закуповувати більше електрики для покриття потреб.

Реклама

У період із 12 по 18 жовтня Україна експортувала 83,6 тисячі мегават-годин електроенергії, а імпортувала 19,4 тисячі мегават-годин.

На ситуацію в енергосистемі впливають не лише російські удари, а й погіршення погодних умов. Через похолодання українці активніше користуються обігрівачами, а хмарність знижує виробництво електроенергії домашніми сонячними станціями.

У результаті споживачі почали більше брати електрики із загальної мережі, що посилює навантаження на енергосистему. Щоб уникнути аварій і перевантаження обладнання, в окремих областях уже застосовували графіки обмеження потужності та погодинних відключень.