Об этом сообщили в Укрэнерго.

Когда не будет света 18 октября

С 06:00 до 23:59 графики ограничения мощности будут действовать для промышленности и бизнеса во всех регионах Украины.

Кроме того, с 06:00 до 23:59 графики почасовых отключений введены и для всех категорий потребителей в части областей. Объем отключений – от 0,5 до 1,5 очереди.

В Укрэнерго предупредили, что вследствие возможных новых обстрелов ситуация в энергосистеме может меняться. Гражданам рекомендуют следить за оперативными обновлениями и точными графиками непосредственно на официальных веб-ресурсах облэнерго в своем регионе.

Когда свет появляется по графику – пожалуйста, экономно расходуйте электроэнергию!

– призвали энергетики.

Снижение нагрузки на систему помогает избежать аварийных отключений и стабилизировать подачу электроэнергии.

К слову, 17 октября в результате атаки России был поврежден объект электроснабжения в Черниговской области. Без электричества остались около 19 тысяч абонентов в Черниговском районе. Энергетики приступят к выполнению аварийно-восстановительных работ только что ситуация с безопасностью позволит это сделать.

Кроме того, россияне провели атаку на объект критической инфраструктуры в Днепре. По предварительной информации, погибших и раненых нет.