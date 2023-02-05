Каким будет поставка света в города и села 5 февраля – читайте в материале 24 Канала.
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В Киеве, Киевской и Днепропетровской областях почти не будет отключений
В ДТЭК сообщили, что в воскресенье, 5 февраля, света будет больше. В первую половину дня столицу, Киевскую и Днепропетровскую область не обесточивают.
Временные ограничения введут только на период 16:00 – 20:00. В компании также рассказали, как лимиты предоставили для регионов в этот день:
- в Киеве – 1233 мегаватта;
- в Киевской области – 882 мегаватта;
- на Днепропетровщине – 1494 мегаватта.
На Прикарпатье тоже будет достаточно света
Как сообщила глава Ивано-Франковской ОВА Светлана Онищук, 5 февраля в регионе света будет достаточно. По ее словам, этому способствуют доказанные лимиты Укрэнерго.
Речь идет о том, что с 00:00 до 16:00 и 20:00 до 24:00 лимит неограничен, что позволяет пройти этот период суток без отключений.
График ориентировочно выглядит так:
1 очередь, подочереди 1.1, 1.2, 1.3:
Света не будет: с 16:00 до 17:00.
Возможные отключения: с 17:00 до 18:00.
1 очередь, подочередь 1.4:
Света не будет: с 17:00 до 18:00.
Возможные отключения: с 16:00 до 17:00.
2 очередь, подочереди 2.1, 2.2:
Света не будет: с 17:00 до 18:00.
Возможные отключения: с 16:00 до 17:00.
2 очередь, подочереди 2.3, 2.4:
Света не будет: с 18:00 до 19:00.
Возможные отключения: с 19:00 до 20:00.
3 очередь, подочередь 3.1:
Света не будет: с 18:00 до 19:00.
Возможные отключения: с 19:00 до 20:00.
3 очередь, подочереди 3.2, 3.3, 3.4:
Света не будет: с 19:00 до 20:00.
Возможные отключения: с 18:00 до 19:00.
Какая ситуация с электроэнергией в Черкасской области
В Черкасской области с 5 по 12 февраля продолжат работу графики почасовых отключений электроэнергии. Об этом сообщил глава ОВА Игорь Табурец и добавил, что в ночное время (ориентировочно с 00.00 до 06.00) отключений по области не планируется.
В то же время, в случае соблюдения лимитов мощности и при условии экономного использования электроэнергии, промежутки без света могут быть короче, чем указано в графиках,
– отметил Табурец.
5 февраля в Черкасской области отключения начинаются с 6 утра. График выглядит следующим образом:
- 02:00-06:00
- 08:00-12:00
- 14:00–18:00
- 20:00-24:00
- 00:00-04:00
- 06:00-10:00
- 12:00–16:00
- 18:00–22:00
- 00:00-02:00
- 04:00-08:00
- 10:00–14:00
- 16:00–20:00
- 22:00-24:00
Ровенская область не будет отключать свет в первой половине дня
Как стало известно, 5 февраля графики повременных обесточений начнут применять в области с 16:00. Ситуация может измениться при экстренных или аварийных отключениях.
Ровенщина получила лимиты потребления от НЭК "Укрэнерго", позволяющих не применять ограничения электроэнергии на территории нашей области в первой половине дня 5 февраля,
– сообщил глава Ровенской ОВА.
Узнать, когда отключать свет в вашем районе можно по ссылкам:
- для Ровно;
- для Ровенской области.
В какое время в Хмельницкой области не будет света
В Хмельницкой области 5 февраля свет также начнут выключать только во второй половине дня. К тому времени в области не будет обесточений.
График для Хмельницкой области / Инфографика АО "Хмельницкоблэнерго"
В Виннице и Волыни – света не будет всего 4 часа
В Винницкой области и на Волыни, как и во многих других регионах, в воскресенье 5 февраля свет будут выключать только в период с 16:00 до 20:00. Остальные дни пройдут без плановых отключений.
Когда не будет света в Винницкой области / Инфографика АО "Винницаоблэнерго"
В то же время, в ЧАО "Волыньоблэнерго" отметили, что величина доведенного лимита в период обесточений сегодня ориентировочно составляет 60% от необходимой для полноценного электроснабжения области. Графики можно найти по ссылке.
Почему у соседа есть свет, а у меня нет / Инфографика 24 Канала
Во Львове электроэнергию будут выключать по графику
Во Львове и области свет 5 февраля должны подавать согласно графику. Электроэнергия точно будет 8 часов, в остальное время – зависит от ситуации в энергосистеме.
Если в определенный момент ситуация в энергосистеме становится лучше и есть возможность подать электроэнергию на более длительный период — энергетики это делают.
– отметили во Львовоблэнерго.
Отключение во Львове и регионе / Графики местного облэнерго