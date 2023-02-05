Яким буде постачання світла у міста та села 5 лютого – читайте в матеріалі 24 Каналу.

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У Києві, області та на Дніпропетровщині майже не буде відключень

У ДТЕК повідомили, що в неділю, 5 лютого, світла буде більше. У першу половину дня столицю, Київську та Дніпропетровську область не будуть знеструмлювати.

Тимчасові обмеження введуть лише на період 16:00 – 20:00. У компанії також розповіли, як ліміти надали для регіонів цього дня:

у Києві – 1233 мегаватів;

– 1233 мегаватів; на Київщині – 882 мегаватів;

– 882 мегаватів; на Дніпропетровщині – 1494 мегаватів.



Як користуватися свічками / Інфографіка 24 Каналу

На Прикарпатті теж буде вдосталь світла

Як повідомила очільниця Івано-Франківської ОВА Світлана Онищук, 5 лютого у регіоні світла буде вдосталь. За її словами, Цьому сприяють доведені ліміти Укренерго.

Мовиться про те, що з 00:00 до 16:00 та 20:00 до 24:00 ліміт є необмежений, що дозволяє пройти цей період доби без вимкнень.

Графік орієнтовно виглядає так:

1 черга, підчерги 1.1, 1.2, 1.3:

Світла не буде: з 16:00 до 17:00.

Можливі відключення: з 17:00 до 18:00.

1 черга, підчерга 1.4:

Світла не буде: з 17:00 до 18:00.

Можливі відключення: з 16:00 до 17:00.

2 черга, підчерги 2.1, 2.2:

Світла не буде: з 17:00 до 18:00.

Можливі відключення: з 16:00 до 17:00.

2 черга, підчерги 2.3, 2.4:

Світла не буде: з 18:00 до 19:00.

Можливі відключення: з 19:00 до 20:00.

3 черга, підчерга 3.1:

Світла не буде: з 18:00 до 19:00.

Можливі відключення: з 19:00 до 20:00.

3 черга, підчерга 3.2, 3.3, 3.4:

Світла не буде: з 19:00 до 20:00.

Можливі відключення: з 18:00 до 19:00.

Яка ситуація з електроенергією у Черкаській області

У Черкаській області з 5 по 12 лютого продовжать діяти графіки погодинних відключень електроенергії. Про це повідомив глава ОВА Ігор Табурець і додав, що у нічний час (орієнтовно з 00:00 до 06:00) відключень по області не планується.

Водночас і надалі, в разі дотримання лімітів потужності та за умови ощадливого використання електроенергії, проміжки без світла можуть бути коротшими, ніж зазначено у графіках,

– зазначив Табурець.

5 лютого на Черкащині відключення починаються з 6 ранку. Графік виглядає таким чином:

1 ЧЕРГА

02:00-06:00

08:00-12:00

14:00-18:00

20:00-24:00

2 ЧЕРГА

00:00-04:00

06:00-10:00

12:00-16:00

18:00-22:00

3 ЧЕРГА

00:00-02:00

04:00-08:00

10:00-14:00

16:00-20:00

22:00-24:00

Рівненська область не відключатиме світло у першій половині дня

Як стало відомо, 5 лютого графіки погодинних знеструмлень почнуть застосовувати в області з 16:00. Ситуація може змінитися за умови екстрених чи аварійних відключень.

Рівненщина отримала ліміти споживання від НЕК "Укренерго", які дозволяють не застосовувати обмеження електроенергії на території нашої області у першій половині дня 5 лютого,

– повідомив очільник Рівненської ОВА.

Дізнатися, коли відключатимуть світло у вашому районі можна за посиланнями:

для Рівного;

для Рівненської області.

У які години на Хмельниччині не буде світла

У Хмельницькій області 5 лютого світло також почнуть вимикати лише у другій половині дня. До того часу в області не буде знеструмлень.

Графік для Хмельницької області / Інфографіка АТ "Хмельницькобленерго"

Зверніть увагу! Стабілізаційні відключення сьогодні діятимуть лише з 16:00 до 20:00. Знеструмлять тільки основні черги.

У Вінниці та на Волині – світла не буде всього 4 години

У Вінницькій області та на Волині, як і у багатьох інших регіонах, у неділю 5 лютого світло вимикатимуть тільки у період з 16:00 до 20:00. Решта дня пройде без планових відключень.



Коли не буде світла у Вінницькій області / Інфографіка АТ "Вінницяобленерго"

Водночас у ПрАТ "Волиньобленерго" зазначили, що величина доведеного ліміту у період знеструмлень сьогодні орієнтовно становить 60% від необхідної для повноцінного електрозабезпечення області. Графіки можна знайти за посиланням.



Чому у сусіда є світло, а у мене немає / Інфографіка 24 Каналу

У Львові електроенергію вимикатимуть за графіком

У Львові та області світло 5 лютого мають подавати згідно з графіком. Електроенергія точно буде 8 годин, решта – залежить від ситуації в енергосистемі.

Якщо у певний момент ситуація в енергосистемі стає кращою і є можливість подати електроенергію на довший період — енергетики це роблять,

– зазначили у Львівобленерго.

Відключення у Львові та регіоні / Графіки місцевого обленерго