ДТЭК обновили страницу с графиками

ДТЭК Одесские электросети обновили графики отключений света. Чтобы узнать, когда в вашем доме не будет света, нужно ввести свои данные на сайте компании.

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Как узнать, когда не будет света

Нужно указать название улицы, номер дома, после этого узнаете вашу группу и время возможного отсутствия света.

Если в ваш адрес время не определяется – с вероятно отключения в вашем доме не будет происходить.

Узнайте, будет ли отключение по вашему адресу можно здесь.

В то же время, на сайте указывают, что возможна небольшая погрешность во времени в пределах 30 – 40 мин для переподключения электроснабжения между группами.

Людей просят экономить электроэнергию

Из-за террористических атак россиян по инфраструктуре людей призывали максимально экономить электроэнергию, включать энергоемкие приборы поочередно и максимально снизить потребление электроэнергии утром с 06:00 до 11:00 и вечером с 17:00 до 23:00.



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