ДТЕК оновили сторінку з графіками

ДТЕК Одеські електромережі оновили графіки відключень світла. Щоб дізнатись, коли у вашій домівці не буде світла, потрібно ввести свої дані на сайті компанії.

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Як дізнатись, коли не буде світла

Потрібно вказати назву вулиці, номер будинку, після цього дізнаєтесь вашу групу та час можливої ​​відсутності світла.

Якщо на вашу адресу час не визначається – з ймовірно відключення у вашому будинку не відбуватиметься.

Дізнатися, чи буде відключення на вашу адресу можна тут.

Водночас на сайті вказують, що можлива невелика похибка у часі в межах 30 – 40 хв для перепідключення електропостачання між групами.

Людей просять економити електроенергію

Через терористичні атаки росіян по інфраструктурі людей закликали максимально економити електроенергію, вмикати енергомісткі прилади по черзі й максимально знизити споживання електроенергії зранку з 06:00 по 11:00 та ввечері з 17:00 до 23:00.



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