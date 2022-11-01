ДТЕК оновили сторінку з графіками
ДТЕК Одеські електромережі оновили графіки відключень світла. Щоб дізнатись, коли у вашій домівці не буде світла, потрібно ввести свої дані на сайті компанії.
Увага Де в Україні сьогодні не буде світла: графік і перелік населених пунктів на 1 листопада
Як дізнатись, коли не буде світла
- Потрібно вказати назву вулиці, номер будинку, після цього дізнаєтесь вашу групу та час можливої відсутності світла.
- Якщо на вашу адресу час не визначається – з ймовірно відключення у вашому будинку не відбуватиметься.
Водночас на сайті вказують, що можлива невелика похибка у часі в межах 30 – 40 хв для перепідключення електропостачання між групами.
Людей просять економити електроенергію
Через терористичні атаки росіян по інфраструктурі людей закликали максимально економити електроенергію, вмикати енергомісткі прилади по черзі й максимально знизити споживання електроенергії зранку з 06:00 по 11:00 та ввечері з 17:00 до 23:00.
Як правильно користуватися електроприладами / Інфографіка 24 каналу
Варте уваги – що відомо про нове відключення світла в Україні: дивіться відео