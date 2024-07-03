Об этом рассказал советник премьер-министра, член наблюдательного совета НЭК "Укрэнерго" Юрий Бойко. По его словам, это произойдет уже в конце июля.

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Когда существенно уменьшится количество часов без света

Ситуация в энергосистеме на том же уровне, на котором находится сегодня, будет до 20-х чисел июля. В 20-х числах июля мы планируем выход в работу из ремонтов ряда генерирующих установок и, соответственно, появится дополнительная мощность в системе, что приведет к существенному смягчению графиков,

– рассказал Бойко.

По его словам, дефицит в энергосистеме хоть и останется, однако будет существенно меньше по сравнению с текущей ситуацией. Он также пояснил, что высокая температура воздуха привела к большей нагрузке в системе и, соответственно, к значительным объемам ограничений.

"Энергетики прогнозировали, что июнь и июль будут самыми тяжелыми в энергосистеме. К сожалению, чуда не произошло. Температура – вы сами видите, какая. Это привело к большей нагрузке в системе, а соответственно – к значительным ограничениям", – подчеркнул чиновник.

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Накануне председатель правления НЭК "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий говорил, что ситуация в украинской энергосистеме станет лучше в августе в результате окончания ремонтов на части атомных энергоблоков.