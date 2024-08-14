О взрыве в Киеве сообщил мэр столицы Виталий Кличко. Он отметил, что это произошло в кафе. Однако очевидцы уточняют: речь о баре "Зигзаг".

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Детали относительно взрыва гранаты в Киеве

По уточненной информации, на улице Рейтарской в одном из кафе в результате срабатывания учебной гранаты произошло задымление в помещении. Пострадавших и разрушений нет,

– написал Виталий Кличко.

Журналистка Кристина Бердинских стала очевидцем взрыва. В этот момент она как раз была в баре.

"Написала статью и пошла после работы в бар "Зигзаг" на встречу с друзьями, отвлечься от новостей. Отвлеклась на час, а потом в баре взорвалась учебная граната. Ну такое себе впечатление, уши до сих пор заложены. На месте работает полиция", – указала она в заметке.

А в комментариях на вопрос о том, как чувствует себя, ответила: все хорошо, но уши заложило. Все люди, которые были в баре, шокированы.