Про вибух у Києві повідомив мер столиці Віталій Кличко. Він зазначив, що це сталося в кафе. Проте очевидці уточнюють: мова про бар "Зигзаг".

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Деталі щодо вибуху гранати в Києві

За уточненою інформацією, на вулиці Рейтарській в одному з кафе внаслідок спрацювання навчальної гранати відбулось задимлення в приміщенні. Потерпілих та руйнувань немає,

– написав Віталій Кличко.

Журналістка Христина Бердинських стала очевидицею вибуху. В цей момент вона саме була у барі.

"Написала статтю і пішла після роботи в бар "Зигзаг" на зустріч з друзями, відволіктися від новин. Відволіклася на годину, а потім у барі вибухнула учбова граната. Ну таке собі враження, вуха досі закладені. На місці працює поліція", – вказала вона у дописі.

А в коментарях на запитання про те, як почувається, відповіла: все добре, але вуха заклало. Всі люди, які були в барі, шоковані.