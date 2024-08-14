У "Госпітальєрах" повідомили, що внаслідок атаки окупантів загинула 35-річна медикиня Олександра Мулькевич із позивним "Майк".

Дивіться також Виконував небезпечні завдання: Ігнат опублікував щемливий допис у пам'ять про пілота Мигулю

"Чудова, добра, усміхнена, сильна"

За словами Яни Зінкевич, екіпаж із трьох дівчат мав відпрацювати сьогодні крайній день своєї ротації і завтра вже бути вдома зі своїми сім'ями.

Троє відважних українок, які обрали своєю місією порятунок людських життів, наймирнішу і найнебезпечнішу ідею, були змушені змінити свої мирні професії і долучитись до підтримки українських Сил оборони. На кривавому рахунку росіян іще одна обірвана молода доля відважної українки,

– написала командир "Госпітальєрів" у Facebook.

Побратими розповідають, що Олександра була "універсальним бійцем", ніколи не відмовляла у допомозі, могли виконати будь-яку роботу. Це була людина, який під силу було справді все, пригадують знайомі загиблої .

"Майк" була неймовірною людиною, водієм, бойовим медиком, командиром екіпажу і просто свідомою громадянкою нашої країни. Завжди мотивувала, сама теж прагнула навчатись, підвищувати навички, саморозвиватись. Завжди піклувалась про свій екіпаж, і не тільки,

– поділилися спогадами про медикиню "Госпітальєри".

Олександра Мулькевич загинула на фронті / Фото з інстаграму "Госпітальєрів"

Зазначимо, що під час атаки FVP-дроном інша дівчина-медик зазнала поранень середнього ступеня тяжкості. Її госпіталізували.