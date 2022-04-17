В отчете за 16 апреля, в частности, вспомнили о минной опасности освобожденных территорий. Также показали эпическое видео работы наших систем залпового огня.
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Что было в новом дайджесте:
- Общение президента с журналистами нескольких ведущих СМИ страны.
- Враг продолжил обстрелы мирных городов. В частности, в Харькове погибли 2 человека. Еще 18 получили ранения.
- Саперы ГСЧС показали, как разминируют российские боеприпасы. На видео была мина МОН-90.
- В одном из мест, откуда недавно выбили группировку россиян, обнаружили очередную ловушку. Там гранату спрятали под корой в дупле дерева.
- Морские пехотинцы показали, как искусно уничтожают российский Т-72. Танк обезвредили благодаря одному выстрелу противотанковым ракетным комплексом.
- Также показали и уничтожение одного из самых ведущих российских беспилотников – "Орлан-10". Его удалось повалить на украинскую землю с помощью переносного зенитного комплекса.
- А завершился дайджест эпическим видео работы реактивных систем залпового огня "Град". Его сняли служащие отдельной механизированной бригады имени князя Острожского. Эффектности добавил и аудиоряд, который наложили бойцы, – песня немецкой группы Rammstein.
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