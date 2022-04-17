У звіті за 16 квітня, зокрема, згадали про мінну небезпеку звільнених територій. Також показали епічне відео роботи наших систем залпового вогню.

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Що було в новому дайджесті:

  • Спілкування президента з журналістами кількох провідних ЗМІ країни.
  • Ворог продовжив обстріли мирних міст. Зокрема, в Харкові загинули 2 людини. Ще 18 отримали поранення.
  • Сапери ДСНС показали, як розміновують російські боєприпаси. На відео була міна МОН-90.
  • В одному з місць, звідки нещодавно вибили угруповання росіян виявили чергову пастку. Там гранату сховали під корою в дуплі дерева.
  • Морські піхотинці показали, як майстерно знищують російський Т-72. Танк знешкодили завдяки одному пострілу протитанковим ракетним комплексом.
  • Також показали й знищення одного з найпровідніших російських безпілотників – "Орлан-10". Його вдалося повалити на українську землю за допомогою переносного зенітного комплексу.
  • А завершився дайджест епічним відео роботи реактивних систем залпового вогню "Град". Його зняли службовці окремої механізованої бригади імені князя Острозького. Ефектності додав і аудіоряд, який підклали бійці, – пісня німецького гурту Rammstein.

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