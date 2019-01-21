Грандиозная ошибка Трампа: уже осенью в Белом доме будет жить другой президент

Крупное интернет-издание США BuzzFeed опубликовало такую информацию: некоторое время назад Дональд Трамп приказал своему юристу Майклу Коэну обмануть Конгресс под присягой. Это – стопроцентное и очень серьезное преступление. За него президента можно хоть завтра отправлять в отставку и даже сажать в тюрьму.

Ошибка президента

Последние несколько дней в Вашингтоне не утихает скандал, связанный с новыми обвинениями в адрес главы государства. На этот раз все достаточно серьезно.

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Помните, в Вашингтоне сейчас работает "комиссия Мюллера"? Она расследует возможные связи штаба Дональда Трампа с Россией. Интернет-издание Buzzfeed со ссылкой на источники в этой комиссии и опубликовало информацию о Трамне и Коэне.

Заметка BuzzFeed произвела эффект атомной бомбы. Счастливые демократы в Конгрессе потребовали провести отдельное расследование этой истории. Шокированные республиканцы задумались о том, стоит ли и дальше поддерживать Трампа. Эта информация, даже без официального подтверждения, начала тут же очень сильно влиять на актуальную политику страны.

При этом сам Трамп целый день молчал, как могила. Многие подумали, что на этот раз он действительно попался, и уже собирает чемоданы для бегства в Ростов-на-Дону. Но ближе к вечеру этот сюжет стал еще более удивительным. Офис Мюллера вдруг нарушил обет молчания. Офис, который никогда ничего не комментирует. Это само по себе настолько необычно, что все поняли: происходит что-то очень важное.



Экс-адвокат Дональда Трампа Майкл Коэн

Итак, заявление гласило, что что "журналисты BuzzFeed неправильно истолковали и некорректно поняли информацию насчет Коэна и его выступления в Конгрессе". В этот момент многие наблюдатели в Америке, да и по всему миру, подумали, что BuzzFeed наврал. Разочарование было просто ужасным. В этот момент я лично подумал, что издание поймали на грандиозной лжи, и ему конец.

Но тут все не так просто. Если вчитаться в заявление офиса Мюллера, то там нигде не сказано, что BuzzFeed наврал. Внимание: это не опровержение заметки, а ее коррекция. Одно дело, это когда история полностью выдумана. И совсем другое – когда в ней содержатся неточности. Вот тут – второй случай.

Главный редактор издания BuzzFeed Бен Смит выступил в прямом эфире телеканала CNN. Он сказал, что авторы статьи о Трампе, Коэне и вранье под присягой – очень уважаемые журналисты. Один из них в прошлом году даже был номинантом Пулитцеровской премии. По словам Смита, BuzzFeed настаивает на правдивости своей статьи. Более того, он призвал офис Мюллера пояснить, где именно и в чем именно журналисты допустили ошибку. Люди Мюллера на этот призыв никак не отреагировали.



Роберт Мюллер (с мая 2017 специальный прокурор для расследования подозрений

в сговоре членов передвиборного штаба Дональда Трампа с российскими спецслужбам)

Смотрите, что получается. Когда появилась эта статья, я подумал, что Трампу теперь точно конец. Когда вышло заявление Мюллера, я подумал, что конец настал для BuzzFeed, теперь же понятно, что история эта не закончилась.

Конечно, всем сейчас интересно, каким будет финал? Врал ди Коэн Конгрессу по приказу президента? От ответа на этот вопрос зависит, кто должен погибнуть – либо Трамп, либо BuzzFeed. После этой заметки оба они никак не могут остаться в живых.

И, вы знаете, ответ на этот вопрос мы должны узнать довольно скоро. Во-первых, сам Коэн в начале февраля снова придет в Конгресс, где снова будет давать показания под присягой. Смысла рисковать и врать сейчас у него нет. Но даже если он не захочет или не сможет ответить на этот вопрос, то не беда.

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Сам Мюллер, максимум, летом опубликует свой отчет по связям Трампа и Российской Федерации. И что-то мне подсказывает, что уже осенью в Белом доме будет жить не Дональд Трамп, а совершенно другой человек.

Закрытие Америки

В эти дни американцы не слишком радостно отмечают знаменательное событие – первый юбилей "шатдауна". 22 января исполняется ровно месяц, как их страна живет без нормально работающего правительства.

Я об этом говорил уже много раз, но на всякий случай повторю: проблема в том, что президент Дональд Трамп и Конгресс, в котором большинство у демократов, не могут договориться насчет бюджета на 2019 год. А точнее, насчет того, нужно ли финансировать строительство стены на мексиканской границе.

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Поскольку бюджета нет, то и денег на работу правительства тоже нет. Часть государственных органов финансируется по сметам прошлого года, а примерно четверть денег не получает вообще.

Поэтому я, например, сейчас не советую летать в Америку. Из-за "шатдауна" все службы аэропортов работают со скоростью черепахи. У пограничников и на досмотре в зону вылета можно запросто простоять три или даже пять часов. Кроме того, учтите, что американские авиадиспетчеры тоже сидят без зарплаты. А это уже страшно!

Огромное количество других служб и сервисов тоже не работает. Например, вы сейчас не сможете попасть в любые государственные музеи, зоопарки, заповедники и национальные парки – всё закрыто. В других сферах – дела идут не лучше, даже экономика страны в целом начала замедляться. Люди, конечно, этим недовольны. И большинство обвиняет в "шатдауне" президента. Ведь это он говорит, что не откроет правительство, если не будет денег на стену.

В результате Трампу нужно выкручиваться из ситуации, чтобы не лишиться отстатков популярности. И он предложил Конгрессу сделку. Депутаты дают ему денег на стену, а он запускает правительство и позволяет остаться в США детям нелегальных мигрантов. Демократы тут же послали его подальше с таким предложением. Они сейчас себя ведут абсолютно прагматично. Даже можно сказать, цинично.

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Понимая, что народ винит в "шатдауне" президента, они не будут с ним ни о чем договариваться. Их устроит только полная и максимально унизительная его капитуляция. Если он не хочет унижаться и капитулировать – пожалуйства, демократы могут подождать. Они никуда не спешат. Более того, сейчас у них наконец-то появились абсолютно реальные надежды на досрочную отставку Трампа.