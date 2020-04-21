Грандиозный эксперимент, – политолог оценил первый год Зеленского при власти

Впервые в истории к власти в Украине пришел человек, который раньше совсем не был в политике. Именно поэтому президентство Зеленского, в частности его первый год, можно охарактеризовать как грандиозный эксперимент.

Этот эксперимент способствовал тому, что в законодательную и исполнительную власти страны также зашли новые люди. Такое мнение в эфире 24 канала высказал политолог Владимир Фесенко.

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По его словам, как раз приведение к власти новых лиц стало одним из конкретных результатов первого года президентства Зеленского. Однако результат является неоднозначным.

"С одной стороны, этого хотели люди – и президент это реализовал. Это подтверждает на 80% обновленный парламент, на 90% обновленное правительство Гончарука. В правительстве Шмыгаля также преимущественно новые лица", – пояснил эксперт.

Но оказалось, и это Зеленский признал, что новые – не все и не всегда лучше старых. И они тоже нуждаются в селекции. Не все оказались эффективными, моральными, ответственными. И это является уроком первого года,

– добавил Фесенко.

Кроме этого, он отметил, что Владимир Зеленский дал определенный импульс обновления. Его стиль – это решительные и быстрые действия, блицкриг. Президент хотел быстро решить основные системные проблемы, которые накапливались в стране годами. Сначала это удавалось, но впоследствии выяснилось, что нельзя "наскоком" справиться с коррупцией, низкой эффективностью государственных институтов и в конечном итоге – проблемой войны и мира.

"Поэтому сейчас приходится переходить к более сложным системным действиям. К тому же, кадровые ошибки – они были неизбежны, учитывая отсутствие опыта у главы государства. И то, что его команда формировалась в спешке. Поэтому ситуация очень неоднозначная", – считает политолог.



Главные достижения Зеленского за год у власти / инфографика 24 канала

Фесенко отметил, что за время президентства Зеленского заметно продвижение вперед, в том числе и в мирном процессе. Политолог отметил, что произошел сдвиг с мертвой точки: есть обмены, разведение войск, возобновления переговорного процесса, которое блокировалось три года.

Но быстро – не получится. Потому что другая сторона мешает, она хочет решать все только на своих условиях, при этом – медленно. Да и внутри страны не все соглашаются на компромиссы с Россией,

– отметил эксперт.

Он ответил также и на вопрос о том, готов ли сейчас Владимир Зеленский создавать коалицию с другими политическими силами или идти на компромиссы с оппонентами. "На компромиссы он готов. Это проявилось, в частности, и ранее – при рассмотрении земельной реформы. А сейчас проявляется и по "антиколомойскому" закону. Потому что там как раз есть маленькая, но оппозиция, которая связана с интересами Коломойского", – пояснил Фесенко.



Главные неудачи Зеленского за год у власти / инфографика 24 канала

Однако эксперт подчеркнул, что коалиция Зеленскому не нужна. Ведь никто не выходит из его фракции, монобольшинство – юридически сохраняется. Более того, когда президент призывает проголосовать, более 90% "слуг народа" голосуют так, как он говорит.

"Контроль над фракцией у него намного лучше, чем был, например, у Порошенко. Проблемы есть – это и неоднородность, и эклектичность фракции и политической команды Зеленского в целом. "Это отражение эклектики его политического мировоззрения и электората. Там есть сторонники мира с Россией, есть воинствующие патриоты, есть либералы, а есть и популисты. Безусловно, это также проявляется и во фракции", – подытожил политолог.

Фесенко о первом годе президентства Зеленского: смотрите видео