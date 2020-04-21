Грандіозний експеримент, – політолог оцінив перший рік Зеленського при владі

Вперше в історії до влади в Україні прийшла людина, яка раніше зовсім не була в політиці. Саме тому президентство Зеленського, зокрема його перший рік, можна охарактеризувати як грандіозний експеримент.

Цей експеримент сприяв тому, що у законодавчу та виконавчу влади країни також зайшли нові люди. Таку думку в ефірі 24 каналу висловив політолог Володимир Фесенко.

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За його словами, якраз приведення до влади нових облич стало одним з конкретних результатів першого року президентства Зеленського. Проте результат є неоднозчаним.

"З одного боку, цього хотіли люди – і президент це реалізував. Це підтверджує на 80% оновлений парламент, на 90% оновлений уряд Гончарука. В уряді Шмигаля також переважно нові обличчя", – пояснив експерт.

Але виявилося, і це визнав Зеленський, що нові – не всі і не завжди кращі за старих. І вони теж потребують селекції. Не всі виявилися ефективними, моральними, відповідальними. І це є уроком першого року,

– додав Фесенко.

Крім цього, він зауважив, що Володимир Зеленський надав певний імпульс оновлення. Його стиль – це рішучі та швидкі дії, бліцкриг. Президент хотів швидко розв'язати базові системні проблеми, які накопичувалися у країні роками. Спочатку це вдавалося, але згодом з'ясувалось, що не можна "наскоком" справитися з корупцією, низькою ефективністю державних інституцій та врешті – проблемою війни та миру.

"Тому зараз доводиться переходити до складніших системних дій. До того ж, кадрові помилки – вони були неминучими, враховуючи відсутність досвіду в глави держави. І те, що його команда формувалася поспіхом. Тож ситуація є дуже неоднозначною", – вважає політолог.



Головні здобутки Зеленського за рік при владі / Інфографіка 24 каналу

Фесенко зазначив, що за час президенства Зеленського помітне просування вперед, зокрема й у мирному процесі. Політолог наголосив, що відбулося зрушення з мертвої точки: є обміни, розведення військ, відновлення переговорного процесу, яке блокувалося три роки.

Але швидко – не вийде. Бо інша сторона заважає, вона хоче вирішувати все лише на своїх умовах, при цьому – повільно. Та й всередині країни не всі погоджуються на компроміси з Росією,

– зазначив експерт.

Він відповів також і на питання про те, чи готовий зараз Володимир Зеленський створювати на коаліцію з іншими політичними силами або йти на компроміси з опонентами. "На компроміси він готовий. Це проявилося, зокрема, й раніше – при розгляді земельної реформи. А зараз проявляється й по "антиколомойському" закону. Тому що там якраз є маленька, але опозиція, яка пов'язана з інтересами Коломойського", – пояснив Фесенко.



Головні невдачі Зеленського за рік при владі / Інфографіка 24 каналу

Проте експерт наголосив, що коаліція Зеленському не потрібна. Адже ніхто не виходить з його фракції, монобільшість – юридично зберігається. Ба більше, коли президент закликає проголосувати, понад 90% "слуг народу" голосують так, як він каже.

"Контроль над фракцією у нього набагато кращий, ніж був, наприклад, у Порошенка. Проблеми є – це і неоднорідність, й еклектичність фракції та політичної команди Зеленського загалом. "Це відображення еклектики його політичного світогляду та електорату. Там є прихильники миру з Росією, є войовничі патріоти, є ліберали, а є й популісти. Безумовно, це також проявляється і у фракції", – підсумував політолог.

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