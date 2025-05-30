Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на интервью главы Житомирской ОВА Виталия Бунечко для Telegraf.

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Какая сейчас ситуация на границе с Беларусью

Во время интервью журналисты напомнили Виталию Бунечко, что в 2019 году в Житомир приезжал самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко.

В 2019 году на сцене театра имени Кочерги мы подписали соглашение о сотрудничестве с Гомельской областью. Но после вторжения мы его, конечно, разорвали. На сегодня граница с Беларусью полностью забетонирована,

– сказал председатель Житомирской ОВА.

По его словам, власть учла все ошибки, которые были допущены в начале вторжения. За последние годы в Житомирской области существенно усилили защиту границы с Беларусью и сейчас там постоянно находятся военные подразделения, которые продолжают наращивание оборонительных рубежей.

Виталий Бунечко добавил, что на Житомирщине для врага подготовили "настоящую адскую ловушку".

Малозаметные препятствия, рвы, полностью вдоль границы обустроены взводные и ротные опорные пункты, которые являются базой нашей обороны. Сначала мы строили такие укрепления по собственному видению, но потом, когда военные уже по расчетам и планам Генерального штаба ставили нам задачу по развитию линии обороны границы, оказалось, что все было организовано хорошо,

– подытожил председатель ОВА.

Он также отметил, что в прошлом году на построение фортификаций было направлено более 2,5 миллиарда гривен с разного уровня бюджетов и построено 100% фортификационных сооружений, которые были запланированы. По словам Бунечко, на границе действительно глубоко эшелонированная система защиты.

К тому же военные регулярно докладывают о накоплении личного состава и техники противника по ту сторону границы.