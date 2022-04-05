Похоже на то, что российские оккупанты пока не рассматривают нападение на Украину из Беларуси. Мастерство ВСУ и безумные потери заставили врага пересмотреть свои планы.

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Ситуация на Северском направлении

Как сообщили в Генштабе ВСУ, враг продолжает вывозить по железной дороге и самолетами военную технику из Беларуси.

Вместе с тем наши герои заметили размещение отдельных подразделений ближе к украинской границе. Есть вероятность проведения ротации подразделений, охраняющих белорусскую границу.

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