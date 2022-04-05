Схоже на те, що російські окупанти наразі не розглядають напад на Україну з Білорусі. Майстерність ЗСУ та шалені втрати змусили ворога переглянути свої плани.

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Ситуація на Сіверському напрямку

Як повідомили у Генштабі ЗСУ, ворог продовжує вивозити залізницею та літаками військову техніку з Білорусі.

Разом з тим наші герої помітили пеерміщення окремих підрозділів ближче до українського кордону. Є ймовірність проведення ротації підрозділів, які охороняють білоруський кордон.

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