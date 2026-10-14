Представитель Объединенного переходного кабинета Беларуси по вопросам обороны и национальной безопасности Вадим Кабанчук в эксклюзивном интервью для 24 Канала рассказал, какие признаки могут свидетельствовать о подготовке новых провокаций, почему ситуация на границах стран НАТО вызывает беспокойство и для чего Минск может использовать мигрантов.

Что происходит на границе Беларуси со странами ЕС?

По словам Вадима Кабанчука, Минск усиливает давление на европейские государства, используя мигрантов и другие методы гибридного воздействия. Он считает, что последние инциденты могут свидетельствовать о подготовке к более активным провокациям.

В частности, представитель белорусской оппозиции упомянул инцидент на латвийской границе, в ходе которого вооруженная группа с территории Беларуси повредила несколько камер. Этот инцидент сопровождался информационной операцией.

Напомним, что на границе Латвии с Беларусью в начале октября произошел опасный инцидент: вооруженные люди в масках сопровождали группу из 20 мигрантов и угрожали латвийским военным. Впоследствии неизвестные проникли на территорию Латвии, повредили пограничное оборудование и похитили камеры наблюдения, после чего вернулись в Беларусь.

Фактически они сейчас усилили давление на страны Евросоюза. Напомню, что атака мигрантов продолжается уже несколько лет,

– отметил Кабанчук.

Он напомнил и о предыдущих случаях обострения ситуации на границе с Польшей, когда большие группы мигрантов пытались проникнуть на территорию страны. Такие действия создают дополнительную нагрузку на пограничников и вынуждают европейские государства усиливать охрану границ.

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Почему Лукашенко может использовать мигрантов?

Кабанчук считает, что миграционное давление является частью более широкой стратегии Минска. Людей из стран Ближнего Востока и Африки организованно привозят в Беларусь, после чего они оказываются у границ ЕС.

В отдельных случаях мигрантов направляют к пограничным участкам, откуда им сложно вернуться обратно на территорию Беларуси. В результате люди пытаются прорваться в соседние государства.

Такие действия позволяют Минску создавать напряженность в странах Евросоюза и проверять их готовность реагировать на подобные ситуации.

Кабанчук призывает европейские государства координировать действия, обмениваться оперативной информацией и совместно противодействовать провокациям.

Особое беспокойство, по словам Кабанчука, вызывает информация о новых пограничных сооружений на латвийском направлении. Там начали рыть туннели, подобные тем, которые ранее появлялись на границе с Литвой. Такие сооружения потенциально могут использоваться не только для перемещения мигрантов, но и для других целей.

Есть ряд признаков, указывающих на то, что они готовятся к более активным атакам,

– подчеркнул Кабанчук.

Он также обратил внимание на случаи проникновения групп людей на территорию стран НАТО. Москва и Минск могут использовать такие инциденты, чтобы проверять реакцию европейских правительств и выявлять слабые места в системе безопасности.

Почему Россия заинтересована в давлении на страны НАТО?

По оценке Кабанчука, Кремль стремится ослабить единство европейских государств и проверить, как они будут реагировать на провокации. Для этого Россия может использовать не только военные инструменты, но и информационное давление, а также инциденты на границах.

Путин не собирается воевать со всем НАТО. Он собирается разломать эту Европу по отдельности,

– заявил представитель белорусской оппозиции.

Он пояснил, что даже отдельные инциденты могут вызывать политические споры и кадровые перестановки в европейских странах.

Москва может воспринимать такую реакцию как сигнал для дальнейшего усиления давления. Кабанчук подчеркнул необходимость совместного ответа европейских государств, усиления пограничной безопасности и обмена информацией.