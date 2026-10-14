Представник Об'єднаного перехідного кабінету Білорусі з питань оборони та національної безпеки Вадим Кабанчук в ексклюзивному інтерв'ю для 24 Каналу розповів, які ознаки можуть свідчити про підготовку нових провокацій, чому ситуація на кордонах країн НАТО викликає занепокоєння та для чого Мінськ може використовувати мігрантів.

Що відбувається на кордоні Білорусі з країнами ЄС?

За словами Вадима Кабанчука, Мінськ посилює тиск на європейські держави, використовуючи мігрантів та інші методи гібридного впливу. Він вважає, що останні інциденти можуть свідчити про підготовку до активніших провокацій.

Зокрема, представник білоруської опозиції згадав інцидент на латвійському кордоні, під час якого озброєна група з території Білорусі пошкодила кілька камер. Цей інцидент супроводжувався інформаційною операцією.

Нагадаємо, що на кордоні Латвії з Білоруссю на початку жовтня стався небезпечний інцидент: озброєні люди в масках супроводжували групу з 20 мігрантів і погрожували латвійським військовим. Згодом невідомі проникли на територію Латвії, пошкодили прикордонне обладнання та викрали камери спостереження, після чого повернулися до Білорусі.

Фактично вони зараз посилили тиск на країни Євросоюзу. Я нагадаю, що атака мігрантами триває вже кілька років,

– зазначив Кабанчук.

Він нагадав і про попередні випадки загострення на кордоні Польщі, коли великі групи мігрантів намагалися потрапити на територію країни. Такі дії створюють додаткове навантаження на прикордонників і змушують європейські держави посилювати охорону кордонів.

Повне інтерв'ю з Кабанчуком: дивитись відео

Для чого Лукашенко може використовувати мігрантів?

Кабанчук вважає, що міграційний тиск є частиною ширшої стратегії Мінська. Людей із країн Близького Сходу та Африки організовано привозять до Білорусі, після чого вони опиняються біля кордонів ЄС.

В окремих випадках мігрантів спрямовують до прикордонних ділянок, де їм складно повернутися назад на територію Білорусі. Унаслідок цього люди намагаються прорватися до сусідніх держав.

Такі дії дають Мінську змогу створювати напругу в країнах Євросоюзу та перевіряти їхню готовність реагувати на подібні ситуації.

Кабанчук закликає європейські держави координувати дії, обмінюватися оперативною інформацією та спільно протидіяти провокаціям.

Окреме занепокоєння, за словами Кабанчука, викликає інформація про облаштування нових прикордонних споруд на латвійському напрямку. Там почали рити тунелі, подібні до тих, які раніше з'являлися на кордоні з Литвою. Такі споруди потенційно можуть використовуватися не лише для переміщення мігрантів, а й для інших цілей.

Є низка маркерів, які показують, що вони готуються до більш активних атак,

– наголосив Кабанчук.

Він також звернув увагу на випадки проникнення груп людей на територію країн НАТО. Москва та Мінськ можуть використовувати такі інциденти, щоб перевіряти реакцію європейських урядів і виявляти слабкі місця в системі безпеки.

Чому Росія зацікавлена в тиску на країни НАТО?

За оцінкою Кабанчука, Кремль прагне послаблювати єдність європейських держав і перевіряти, як вони реагуватимуть на провокації. Для цього Росія може використовувати не лише військові інструменти, а й інформаційний тиск та інциденти на кордонах.

Путін не збирається воювати з цілим НАТО. Він збирається розкласти цю Європу поодинці,

– заявив представник білоруської опозиції.

Він пояснив, що навіть окремі інциденти можуть спричиняти політичні суперечки та кадрові зміни в європейських країнах.

Москва може сприймати таку реакцію як сигнал для подальшого посилення тиску. Кабанчук наголосив на необхідності спільної відповіді європейських держав, посилення прикордонної безпеки та обміну інформацією.