Граница не на замке: как МИД собирается спасать украинцев, оставшихся за рубежом

Для облегчения коммуникации посольства и консульства создадут специальные сообщества и каналы "Защита" в социальных сетях и мессенджерах, которые доступны в странах пребывания граждан.

Було складно, стає ще складніше. Але за будь-яких обставин МЗС на межі наших можливостей робило, робить і буде робити все, щоб захистити наших громадян за кордоном та допомогти їм.

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Сьогодні я доручив усім закордонним дипломатичним установам України розгорнути програму "Захист". Посольства та Генеральні консульства в усьому світі надаватимуть громадянам України таку підтримку:

– вирішуватимуть питання прострочених документів/дозволів/віз на перебування в іноземній країні;