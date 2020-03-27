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      БЛОГ Дмитрий Кулеба
      Министр иностранных дел Украины

      Граница не на замке: как МИД собирается спасать украинцев, оставшихся за рубежом

      -
      МИД делает все, чтобы защитить украинцев / The Бабель

      Для облегчения коммуникации посольства и консульства создадут специальные сообщества и каналы "Защита" в социальных сетях и мессенджерах, которые доступны в странах пребывания граждан.

      Було складно, стає ще складніше. Але за будь-яких обставин МЗС на межі наших можливостей робило, робить і буде робити все, щоб захистити наших громадян за кордоном та допомогти їм.

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      Сьогодні я доручив усім закордонним дипломатичним установам України розгорнути програму "Захист". Посольства та Генеральні консульства в усьому світі надаватимуть громадянам України таку підтримку:

      –  вирішуватимуть питання прострочених документів/дозволів/віз на перебування в іноземній країні;

      – співпрацюватимуть з правоохоронними органами країни перебування для захисту законних інтересів громадян у разі їх порушення;

      інформуватимуть про можливість повернення до України, переміщення до сусідніх з Україною країн або ближче до України для подальшого повернення додому;

      – інформуватимуть про зміни епідеміологічної ситуації в країні перебування, впровадження режимів надзвичайного стану тощо;

      консультуватимуть щодо вирішення побутових питань та охорони вашого здоров'я (адреси та режим роботи продуктових магазинів, аптек, лікарень тощо);

      – опрацьовуватимуть з місцевою владою та бізнесом, готовими допомагати, питання тимчасового розміщення у спеціально виділених місцях (кампусах, соціальних закладах, школах тощо) тих наших громадян, які не мають засобів для існування та місця проживання;

      налагоджуватимуть зв'язок українців, які вимушено залишаються на території іноземних держав і потребують допомоги, з громадськими організаціями та громадами українців, які готові допомагати.

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      Ми в МЗС постійно шукатимемо нові можливості захищати і допомагати.

      Для полегшення комунікації посольства та консульства створять спеціальні спільноти та канали "Захист у (назва міста/країни)" у соціальних мережах і месенджерах, які доступні у країнах перебування громадян.

      Кордон не на замку (деталі у Держприкордонслужби). Залишається можливість повернення пішки та автотранспортом. Уряд України допомагатиме громадянам з поверненням додому, коли в країні їх перебування стабілізується епідеміологічна ситуація, а також за наявної спроможності МОЗ забезпечити належні умови контролю та обсервації після повернення громадян в Україну.

      МВФ обнародовал заявление об Украине: кредит могут дать даже больший, но при двух условиях
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      Автор: Дмитрий Кулеба
      Теги: Коронавирус Covid-19 МИД Украины Новости Здоровье Новости Украины Новости политики Публикации
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